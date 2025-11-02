Το γεγονός είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο γαμπρός ήταν ένας από τους τεχνίτες που συμμετείχαν στην ανακατασκευή του ιστορικού μνημείου μετά την καταστροφική πυρκαγιά πριν από πέντε χρόνια.

Ο 29χρονος ξυλουργός Martin Lorentz, που δούλεψε για τρία χρόνια στην αποκατάσταση της σκεπής και άλλων τμημάτων του ναού με παραδοσιακές τεχνικές, παντρεύτηκε την αρραβωνιαστικιά του Jade στις 25 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας τον πρώτο γάμο στη Νοτρ Νταμ από το 1995.

Advertisement

Advertisement

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με ειδική άδεια του Αρχιεπίσκοπου Παρισιού, Laurent Ulrich, τιμώντας τους εργαζόμενους που συνέβαλαν στην αναγέννηση αυτού του αριστουργήματος του 12ου αιώνα.

Οι γάμοι στη Νοτρ Νταμ είναι εξαιρετικά σπάνιοι, καθώς ο καθεδρικός δεν λειτουργεί ως ενοριακή εκκλησία και χρησιμοποιείται κυρίως για θρησκευτικές ή κρατικές τελετές.

Μόνο ο Αρχιεπίσκοπος μπορεί να εγκρίνει γάμους εκεί, και τέτοιες εξαιρέσεις έχουν συμβεί ελάχιστες φορές στα 860 χρόνια ιστορίας του ναού.

Στην τελετή παρευρέθηκαν περίπου 500 καλεσμένοι, κυρίως συνάδελφοι τεχνίτες και μηχανικοί που συμμετείχαν στην ανακατασκευή μετά την πυρκαγιά του 2019.

Όταν οι νεόνυμφοι βγήκαν από τον καθεδρικό, δεκάδες ξυλουργοί σχημάτισαν τιμητικό άγημα, υψώνοντας τα εργαλεία τους, ενώ οι τουρίστες που είχαν συγκεντρωθεί χειροκρότησαν θερμά.

Ο Lorentz, που χρησιμοποίησε παραδοσιακά εργαλεία και τεχνικές του 13ου αιώνα για να δημιουργήσει χειροποίητα δοκάρια δρυός, δήλωσε: «Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Θέλω να μοιραστώ την αγάπη μας με όλους».

Advertisement

Η τελετή συμβολίζει επίσης την σταδιακή επιστροφή της Παναγίας των Παρισίων στη ζωή, μετά από χρόνια επίπονης αναστήλωσης, με τη σκεπή και τον πύργο να έχουν ξαναχτιστεί με τις ίδιες μεσαιωνικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν πριν από 860 χρόνια. Ο ναός επαναλειτούργησε στις 8 Δεκεμβρίου 2024.

Με πληροφορίες από nypost.com

Advertisement