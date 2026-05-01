Ένα στιγμιότυπο από τη χαρά του μετά τον γάμο μοιράστηκε η σύζυγος του Φειδία Παναγιώτου, Στυλιάνα Αβερκίου, δημοσιεύοντας βίντεο στα social media όπου το ζευγάρι εμφανίζεται να γιορτάζει με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν την Πέμπτη 29 Απριλίου στη ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, σε μια τελετή με θεματική έμπνευση από το “Bridgerton”, ενώ ακολούθησε δεξίωση.

Advertisement

Advertisement

Λίγες ώρες μετά, η ίδια ανέβασε στο TikTok βίντεο όπου, φορώντας ακόμα τα ρούχα του γάμου, φαίνονται να χοροπηδούν πάνω σε κρεβάτι και στη συνέχεια να αγκαλιάζονται, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση «τα καταφέραμε».

Ο Φειδίας Παναγιώτου έφτασε στη ρωσική εκκλησία Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό με φράκο, ενώ η Στυλιάνα Αβερκίου εμφανίστηκε λίγο αργότερα με νυφικό. Καλεσμένοι και φίλοι μοιράστηκαν εικόνες από την τελετή με παστέλ διακόσμηση και άμαξα στον προαύλιο χώρο. Ξεχώρισαν η συγκίνηση του γαμπρού και η έξοδος του ζευγαριού με κλασική μουσική και χειροκροτήματα.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο γαμπρός τήρησε το παραδοσιακό έθιμο των αλλαμάτων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, προσθέτοντας έναν ιδιαίτερο εορταστικό τόνο πριν από την τελετή. Η προετοιμασία και η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε αποτύπωσαν το κλίμα χαράς που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.