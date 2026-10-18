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Ένα συλλεκτικό αντικείμενο του Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στο επίκεντρο των εικόνων από τα επεισόδια στο Παρίσι, καθώς ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει άτομο με καλυμμένο πρόσωπο να μεταφέρει μια κορνιζαρισμένη φανέλα του Αργεντινού σταρ.

Η φανέλα είναι της Μπαρτσελόνα και φέρει την υπογραφή του Λιονλελ Μέσι, ενώ η κορνίζα περιλαμβάνει επίσης το έμβλημα του συλλόγου και φωτογραφίες από την ποδοσφαιρική του διαδρομή.

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Το περιστατικό έχει προκαλέσει ενδιαφέρον λόγω της συλλεκτικής αξίας του αντικειμένου, καθώς ο Μέσι συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του με τους «μπλαουγκράνα», κατακτώντας σημαντικούς τίτλους και καταγράφοντας το όνομά του ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, πριν αγωνιστεί στο Παρίσι με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

🚨🚨| JUST IN : During Paris riots, protestors stole a signed Lionel Messi jersey. 😭 pic.twitter.com/YthngGfnct October 18, 2026

Το βίντεο καταγράφηκε εν μέσω των αναταραχών που σημειώθηκαν στη Γαλλία το Σάββατο (17/10). Οι διαδηλώσεις για το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών συνοδεύτηκαν σε αρκετές περιπτώσεις από συγκρούσεις και λεηλασίες.