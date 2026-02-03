Η μονάδα για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο της εισαγγελίας του Παρισιού ερευνά τα γραφεία της X του Έλον Μασκ, μετέδωσε το Reuters.

PARIS PROSECUTOR'S DEPARTMENT: THIS SEARCH AT FRENCH OFFICES OF X IS BEING UNDERTAKEN BY CYBERCRIME UNIT, WITH EUROPOL ALSO INVOLVED
February 3, 2026

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διεξάγεται έρευνα στα γραφεία της δημοφιλούς πλατφόρμας που ανήκει στον μεγιστάνα της τεχνολογίας, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι ξεκίνησε την έρευνα μετά από επικοινωνία με έναν βουλευτή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι μεροληπτικοί αλγόριθμοι στο X πιθανόν να είχαν παραποιήσει τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η εισαγγελία του Παρισιού κάλεσε για κατάθεση τον Ίλον Μασκ και τη Λίντα Γιακαρίνο, την πρώτην διευθύνουσα σύμβουλο της πλατφόρμας.

Η μονάδα για τα κυβερνοεγκλήματα εισαγγελίας διεξάγει τις έρευνες, πρόσθεσε σε ανάρτηση στο X, με τη συμμετοχή και της Europol.