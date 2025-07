Σε υιοθέτηση πιο αυστηρών κανόνων, αναφορικά με τους λογαριασμούς που δημοσιεύουν χιουμοριστικό περιεχόμενο ή είναι αφιερωμένοι σε κάποιο άλλο πρόσωπο, προχώρησε η πλατφόρμα του X. Από τις 10 Απριλίου, οι χρήστες που χειρίζονται τέτοιες σελίδες, θα οφείλουν να εντάξουν τα γράμματα «PCF» (αρκτικόλεξο από τις αγγλικές λέξεις Parody, Commentary και Fan) στην αρχή του username τους.

Άλλη παράμετρος των νέων μέτρων που λαμβάνει ο Έλον Μασκ, αφορά τη φωτογραφία προφίλ των λογαριασμών αυτών. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οπως γράφει το BBC, οι λογαριασμοί που είναι αφιερωμένοι σε κάποιο άλλο πρόσωπο, θα απαγορεύεται να έχουν φωτογραφία προφίλ το ίδιο το άτομο αυτό.

Αυτό αποφασίστηκε ύστερα από παράπονα ορισμένων χρηστών, αναφορικά με τη σύγχυση που δημιουργείται σε ανάλογες καταστάσεις. «Αυτές οι αλλαγές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα την ανεξάρτητη φύση των λογαριασμών PCF και να μειώσουν τον κίνδυνο σύγχυσης ή πλαστοπροσωπίας», όπως εξήγησε η ίδια η πλατφόρμα.

We’re rolling out updates to improve transparency for Parody, Commentary, and Fan (PCF) accounts on our platform. Starting April 10, all PCF accounts will be required to include PCF-compliant keywords at the beginning of their account names and avoid using identical avatars to…