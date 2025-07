Σε μαζική και συντονισμένη κυβερνοεπίθεση κατά του X απέδωσε ο ιδιοκτήτης του κοινωνικού δικτύου Έλον Μασκ τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίστηκαν σήμερα Δευτέρα σε όλο τον κόσμο.

Σε ανάρτησή του γύρω στις 19:30 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο Μασκ είπε ότι «η μαζική κυβερνοεπίθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη».

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.



We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.



Tracing … https://t.co/aZSO1a92no