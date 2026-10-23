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Οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν έναν 39χρονο ύποπτο, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ αδιακρίτως από όχημα σε διάφορα σημεία.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία ανέλαβε την έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας ή ρατσιστικών και θρησκευτικών κινήτρων.

Στο σπίτι του δράστη εντοπίστηκαν φιάλες αερίου, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα θύματα και συνεχάρη τις αστυνομικές δυνάμεις για τη σύλληψη.

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Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου, στις πόλεις Τραπ και Λα Βεριέρ, στην περιοχή Ιβελίν, δυτικά του Παρισιού.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 39χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, άνοιξε πυρ από όχημα σε διάφορα σημεία της περιοχής. Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας ανέλαβε την έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια ή με ρατσιστικά ή θρησκευτικά κίνητρα, όπως μετέδωσαν τα Reuters και το Associated Press.

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Γκαζάκια φέρεται να βρέθηκαν στο σπίτι του υπόπτου

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο BFMTV και αναπαράχθηκαν από άλλα μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα του 39χρονου φέρονται να εντόπισαν φιάλες αερίου.

Οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα ευρήματα στο διαμέρισμα ή για το αν συνδέονται άμεσα με την επίθεση.

Παράλληλα, το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον ύποπτο εντοπίστηκε στην περιοχή Ιβελίν. Σε εικόνες που δημοσιεύτηκαν από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το αυτοκίνητο εμφανίζεται με ανοιχτό το καπό και το πορτμπαγκάζ, ενώ στο παρμπρίζ διακρίνονται οπές που παραπέμπουν σε πυροβολισμούς.

Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 12χρονο κορίτσι

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται αρχικά κρίσιμη.

Ο νεκρός ήταν 26 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ένοπλος άνοιξε πυρ σε διαφορετικά σημεία των δύο πόλεων.

«Τρομοκρατικό έγκλημα», λέει ο υπουργός Εσωτερικών

Στην περιοχή μετέβη ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ο οποίος χαρακτήρισε το συμβάν «τρομοκρατικό έγκλημα», σύμφωνα με τις δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα γαλλικά μέσα.

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Από την πλευρά του, ο δήμαρχος των Τραπ, Αλί Ραμπέ, έκανε λόγο για επίθεση με πιθανή ρατσιστική και ισλαμοφοβική διάσταση.

«Πρέπει συλλογικά να αναγνωρίσουμε ότι η ρητορική που ιδεολογικά οπλίζει όσους είναι ικανοί να αναλάβουν δράση είναι εγκληματική και ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια», τόνισε μετά τη συνάντησή του με τον Νουνιές.

Οι αρχές εξετάζουν τα πιθανά κίνητρα του υπόπτου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί οριστικό συμπέρασμα για το τι τον οδήγησε στην επίθεση.

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«Παρέλυσα από τον φόβο μου», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Τις στιγμές πανικού που επικράτησαν σε πρατήριο καυσίμων στις Τραπ περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο BFMTV.

Όπως ανέφερε, είχε φτάσει στο πρατήριο για να βάλει καύσιμα και είχε σταθμεύσει στη δεξιά πλευρά του χώρου, όταν άκουσε διαδοχικούς πυροβολισμούς.

Ο ίδιος δήλωσε ότι πρόλαβε να δει «έναν περαστικό που κρατούσε κάτι στα χέρια του», χωρίς να μπορέσει να διακρίνει τι ήταν.

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«Ξάπλωσα στο πίσω κάθισμα και κάλεσα την αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, παρέμεινε κρυμμένος για «πέντε ή έξι λεπτά», ακούγοντας βήματα γύρω από το όχημά του.

«Σκέφτηκα μέσα μου ότι αν με έβλεπε να κρύβομαι, θα πέθαινα», είπε, προσθέτοντας: «Είχα παραλύσει από φόβο».

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Όταν τελικά κοίταξε έξω από το παράθυρο, αποφάσισε να απομακρυνθεί, φοβούμενος ότι ο ένοπλος μπορεί να βρισκόταν ακόμη στο σημείο.

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«Είναι τραυματικό (…), είναι σοκαριστικό», κατέληξε.

Η αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν

Τη συμπαράστασή του στα θύματα, στις οικογένειές τους και στους κατοίκους της περιοχής Ιβελίν εξέφρασε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους, καθώς και με όλους τους κατοίκους της Ιβελίν», έγραψε, διαβεβαιώνοντας ότι «το έθνος στέκεται στο πλευρό τους» σε αυτή τη «φοβερή δοκιμασία».

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Παράλληλα, ευχαρίστησε τις αστυνομικές δυνάμεις για την επέμβασή τους και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση έχει περάσει στην αρμοδιότητα της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Εισαγγελίας.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν το Reuters και γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν περίπου στις 10:30 το πρωί, τοπική ώρα.

Ο ένοπλος φέρεται να πυροβολούσε από όχημα σε διάφορα σημεία στις Τραπ και στη Λα Βεριέρ. Ο δήμαρχος των Τραπ, Αλί Ραμπέ, δήλωσε ότι ο δράστης φαινόταν να πυροβολεί αδιακρίτως και να κινείται χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.

«Ήθελε να προκαλέσει μακελειό», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ήταν ημιαυτόματο όπλο τύπου STEN, μοντέλο που χρονολογείται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο 39χρονος συνελήφθη στην Κουανιέρ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της επίθεσης και τα πιθανά κίνητρα του υπόπτου.