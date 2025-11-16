Η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απρόβλεπτη κατάσταση τη Δευτέρα, όταν ένα παιδί τηλεφώνησε στις αρχές αναφέροντας ότι βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι καβγάδιζαν ενώ οδηγούσαν στον αυτοκινητόδρομο 79 στη Φλόριντα, σύμφωνα με τα WFLA, Law&Crime και People.

Πριν διακοπεί απότομα η κλήση, το παιδί πρόλαβε να περιγράψει το όχημα, γεγονός που επέτρεψε στα περιπολικά του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον να σπεύσουν για τον εντοπισμό του. Όταν ένας αστυνομικός εντόπισε αυτοκίνητο που ταίριαζε με την περιγραφή και άναψε φώτα και σειρήνες, η κατάσταση εξελίχθηκε απρόβλεπτα.

Αν και αρχικά φαινόταν πως ο οδηγός αγνοούσε το σήμα για στάση, συνεχίζοντας προς βορρά, ξαφνικά «άνοιξε την πόρτα και πήδηξε από το κινούμενο όχημα», σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Ο αστυνομικός σταμάτησε και συνέλαβε τον οδηγό, που αναγνωρίστηκε ως ο 46χρονος Άλμπερτ Ντέιλ Σίρσι. Το αυτοκίνητο όμως συνέχισε να κινείται χωρίς οδηγό.

Η σύζυγός του, Χέδερ Σίρσι, κατάφερε να μετακινηθεί στη θέση του οδηγού και να ακινητοποιήσει το όχημα. Στο πίσω κάθισμα βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν πάνω στη Χέδερ εμφανή σημάδια σωματικής κακοποίησης, ενώ η ίδια τους είπε πως είχε ζητήσει επανειλημμένα από τον άντρα της να σταματήσει το αυτοκίνητο για να κατέβει εκείνη και τα παιδιά, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο σύζυγός της χτύπησε την κόρη τους όταν εκείνη κάλεσε το 911 και της άρπαξε το τηλέφωνο, κάτι που εξηγεί τη διακοπή της κλήσης.

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα από τη Λουιζιάνα στη Φλόριντα και πως τη στιγμή του περιστατικού βρίσκονταν καθ’ οδόν για να επιστρέψουν στη Λουιζιάνα. Στα έγγραφα της σύλληψης του Άλμπερτ Σίρσι δεν υπάρχει καταχωρημένη μόνιμη διεύθυνση.

Παρά την αναστάτωση, όλα τα μέλη της οικογένειας εξετάστηκαν από ιατρικό προσωπικό και κρίθηκαν καλά στην υγεία τους.

Σε βάρος του Άλμπερτ Σίρσι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που περιλαμβάνουν παρεμπόδιση μάρτυρα, ενδοοικογενειακή βία με σωματική βλάβη, διαφυγή από αστυνομικό, αντίσταση χωρίς βία, κακοποίηση ανηλίκου, παράνομη κράτηση και οδήγηση με ανακληθείσα ή ανασταλμένη άδεια. Παραμένει υπό κράτηση στην κομητεία Ουάσινγκτον εν αναμονή της εμφάνισής του στο δικαστήριο.