Mαχητικό αεροσκάφος της επίλεκτης μοίρας επιδείξεων Thunderbirds Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ λάμβανε μέρος σε εκπαιδευτική αποστολή πάνω από ελεγχόμενο εναέριο χώρο στην Καλιφόρνια. για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω το F-16C Fighting Falcon συνετρίβη στην έρημο στην κοινότητα Σαν Μπερναντίνο αλλά ο πιλοτος πρόλαβε να εκτιναχθεί ασφαλώς και να σωθεί.

Η εντυπωσιακή εκτόξευσή του όσο και η συντριβή του μαχητικού καταγράφήκε από πολίτες.

Οι Thunderbirds, που σχηματίστηκαν το 1953, εξασκούνται εποχιακά στην αεροπορική βάση Nellis κοντά στο Λας Βέγκας. Τα αεροσκάφη που εδρεύουν εκεί περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 Falcon και F-22 Raptor, καθώς και αεροσκάφη επίγειας επίθεσης A-10 Warthog.