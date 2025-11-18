Η είδηση του θανάτου του 92χρονου Πίτερ (Πιτ) Ηλιάδη προκάλεσε θλίψη στην ελληνική ομογένεια και στην επιχειρηματική κοινότητα του Λας Βέγκας. Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, γνωστός ως ο «βασιλιάς των strip clubs», άφησε πίσω του μια ζωή που μοιάζει με μυθιστόρημα: από ένα μικρό χωριό της Καστοριάς μέχρι την κορυφή της νυχτερινής ζωής της Αμερικής.

Γεννημένος το 1933 στην Αγία Κυριακή Καστοριάς, μετανάστευσε στις ΗΠΑ στα 18 του. Μετά από χρόνια σκληρής εργασίας ως μάγειρας και οδηγός ταξί, κατάφερε να αγοράσει την εταιρεία όπου εργαζόταν, εξελισσόμενος σε σημαντικό παράγοντα του δικτύου ταξί Yellow-Checker-Star.

Peter Eliades, once known as the "King of Vegas strip clubs," has died at 92. He drove taxis in Las Vegas for 17 years before saving enough to buy the cab company he worked for. He later owned Olympic Garden and went on to open Sapphire, the world's largest strip club. RIP pic.twitter.com/skx1dQ2jjz — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) October 28, 2025

Παράλληλα επένδυσε σε πρατήριο καυσίμων και μπαρ, δείχνοντας επιχειρηματικό ένστικτο που τον οδήγησε στη χρυσή εποχή του Λας Βέγκας.

Το 1989 έκανε το αποφασιστικό βήμα στη νυχτερινή διασκέδαση ανοίγοντας το Olympic Gardens, ενώ το 2002 δημιούργησε το θρυλικό Sapphire Gentlemen’s Club, το οποίο εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο strip club του κόσμου.

Ο Ηλιάδης έδινε έμφαση στη νομιμότητα και στη λειτουργία με αυστηρούς κανόνες, καθιερώνοντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συχνά παρουσιαζόταν ως υπόδειγμα για τον χώρο.

Η πορεία του γνώρισε ανατροπές: μια έντονη δικαστική διαμάχη με τον συνέταιρό του το 2006 τον οδήγησε στην αποχώρηση από το Sapphire, λαμβάνοντας όμως μια μεγάλη αποζημίωση.

Τα επόμενα χρόνια σημαδεύτηκαν από προσωπικές τραγωδίες, με τον θάνατο της κόρης του Αφροδίτης σε τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε η ίδια και την απώλεια της συζύγου του, Τζάνετ, το 2008.

Παρά τις δοκιμασίες, ο Ηλιάδης παρέμεινε ενεργό μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και άνθρωπος χαμηλών τόνων. Έφυγε ειρηνικά στις 26 Οκτωβρίου 2025, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά επιμονής και επιτυχίας που θα συνεχίσει να εμπνέει.