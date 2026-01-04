Στο πρωτοχρονιάτικο σόου της Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε η 80χρονη μητέρα της, η οποία κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με τον εντυπωσιακό και ζωντανό χορό της.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η διάσημη τραγουδίστρια ερμήνευσε το κομμάτι της «Get Right». Ενώ εκείνη βρισκόταν στη σκηνή, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ, γεμάτη ζωντάνια, χόρευε ασταμάτητα στους ρυθμούς του τραγουδιού.

Το βίντεο της εμφάνισής της έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας περισσότερες από επτά εκατομμύρια προβολές και πολλά θετικά σχόλια. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τώρα καταλαβαίνω από πού πήρε η Τζένιφερ το ταλέντο της – εντυπωσιακό να είσαι 80 ετών και να χορεύεις έτσι».