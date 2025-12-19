Η αστυνομία του Ντουμπάι προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους εκτός εάν είναι «απολύτως απαραίτητο», καθώς αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή, η οποία σημείωσε ρεκόρ νεροποντών πέρυσι.

Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες αφότου οι βροχοπτώσεις στην πόλη των Εμιράτων προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους.

⛈️ Heavy winter rains drenched Gulf cities from Riyadh to Dubai, bringing floods, hail, and strong winds across the UAE, Qatar, and Saudi Arabia. Dubai recorded up to 20 mm of rain.#DubaiRains #SaudiArabia #Floods pic.twitter.com/85vvaRWMMZ — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 19, 2025

«Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί καθώς αναμένονται ασταθείς καιρικές συνθήκες και αποφύγετε να βγαίνετε έξω εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής», ανέφερε μια αστυνομική ειδοποίηση που στάλθηκε στα τηλέφωνα των κατοίκων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προειδοποίησε για βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα από Πέμπτη έως και Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της πρωτεύουσας Άμπου Ντάμπι.

Where are the activists raising corruption charges against Dubai authorities? How come a developed city can have floods like this in 2025? Shame https://t.co/NKVGqjoGaR — DC612/𑀢𑀻𑀧𑀷𑁆 𑀘𑀓𑁆𑀭𑀯𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺 (@bhoovi) December 19, 2025

Άλλες χώρες του Κόλπου υπέστησαν επίσης έντονες βροχοπτώσεις την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, όπου η νεροποντή προκάλεσε την ακύρωση ενός αγώνα του Αραβικού Κυπέλλου.

Πέρυσι, τον Απρίλιο, ρεκόρ βροχοπτώσεων έπληξαν τα ΗΑΕ, πλημμυρίζοντας σπίτια και μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια. Η καταρρακτώδης βροχόπτωση, που επιδεινώθηκε από την έλλειψη αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, προκάλεσε προβλήματα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, τον πιο πολυσύχναστο κόμβο στον κόσμο για διεθνείς επιβάτες.

Η πιο σφοδρή καταιγίδα στα ΗΑΕ από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές πριν από 76 χρόνια, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών Φιλιππινέζων εργαζομένων και ενός Εμιράτου.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από την ομάδα World Weather Attribution (WWA) διαπίστωσε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη που προκλήθηκε από τις εκπομπές ορυκτών καυσίμων “πιθανότατα” επιδείνωσε τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τα ΗΑΕ και το Ομάν πέρυσι.

