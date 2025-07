Φόβο για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εξέφρασε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλλας, έπειτα από την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης. Η Κάλλας, αν και επανέλαβε ότι υπάρχει απόλυτη σύμπνοια μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τόνισε πως η διπλωματία είναι η μόνη βιώσιμη λύση για την αποτροπή περαιτέρω διάχυσης της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού Ευρωπαίων πολιτών από την περιοχή, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. «Έχουμε κράτη-μέλη που έχουν δικά τους αεροσκάφη για την απομάκρυνση πολιτών τους και άλλα που δεν έχουν — συντονίζουμε την προσπάθεια ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να είναι ασφαλείς», τόνισε. Ταυτόχρονα, η Κάλλας ανέφερε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναπτύξει ειδικούς πολιτικής προστασίας στην περιοχή, ενώ η ναυτική επιχείρηση ASPIDES συνεχίζει τη δράση της στην Ερυθρά Θάλασσα.

We all agree that Iran must never have a nuclear weapon.

It is urgent to de-escalate the situation.

The EU will play its part in diplomatic efforts.



Watch LIVE my press conference following the meeting of EU Foreign Ministers ↓ https://t.co/2d3CBT3cqg