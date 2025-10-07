Η αντιπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το κίνημα Antifa – συντομογραφία του «Αντιφασιστική Δράση» – είναι καλά τεκμηριωμένη, σε τέτοιο βαθμό που στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε το κίνημα χωρίς ηγέτη «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση» και «τρομοκρατική απειλή».
Την ίδια ώρα μαίνονται οι διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ κοντά στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Πόρτλαντ και σε άλλες μεγάλες αμερικανικές πόλεις με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει την ανάπτυξη εθνοφρουράς, επικαλούμενος την αύξηση της εγκληματικότητας.
Και καθώς η Antifa συνεχίζει να διαμαρτύρεται ενάντια στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), η ομοσπονδιακή υπηρεσία βρέθηκε αντιμέτωπη μ’ έναν ασυνήθιστο αντίπαλο: έναν Antifa βάτραχο!
Ο ασυνήθιστος διαδηλωτής έχει από τότε γίνει viral στο διαδίκτυο, με τον podcaster Ed Krassenstein να αναρωτιέται: «Είναι πραγματικά αυτό κάτι που θεωρείτε εσείς ως “εγχώριους τρομοκράτες”;».
«Μόνο στο Πόρτλαντ μπορεί ένα άτομο με στολή βατράχου να τρομάξει την ICE», σχολίασε κάποιος χρήστης στα social media, σε ένα βίντεο που δείχνει πράκτορες να απομακρύνονται από τον διαδηλωτή- βατράχο καθώς αυτός προχωρά προς το μέρος τους.
Ωστόσο, στην συνέχεια τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή για τον διαδηλωτή με το ευφάνταστο κοστούμι καθώς οι αστυνομικοί τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού στα οπίσθια του.
Μάλιστα, ο Joe Gallina, μέλος της προοδευτικής πλατφόρμας «Call to Activism», έγραψε στο Twitter ότι ο ψεκασμός με σπρέι πιπεριού στην οπή αποτελεί «σοβαρό κίνδυνο για την υγεία»:
Ωστόσο, λίγες μέρες μετά ο διαδηλωτής – βάτραχος επέστρεψε δριμύτερος στο μέτωπο των διαδηλώσεων καθώς βίντεο τον κατέγραψε να κάνει τέρκινγκ και στο χορό του!
Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, το οποίο διοικείται από τους Δημοκρατικούς, εμποδίσθηκε προσωρινά το σαββατοκύριακο από τη δικαιοσύνη.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη δυνατότητά του να επικαλεσθεί το Νόμο περί Ανταρσίας του 19ου αιώνα και να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις εναντίον αμερικανών πολιτών, κάτι που κατ’ αρχήν απαγορεύεται.