Μία ασυνήθιστη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε από τις ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο της Κω κατέληξε σε νίκη για έναν 48χρονο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει αποζημίωση ύψους περίπου 900 ευρώ.

Ο Ντάβιντ Έγκερτ, πιλότος στο επάγγελμα, περιέγραψε στη Daily Mail πως κατά τη διάρκεια των οικογενειακών του διακοπών σε πεντάστερο all-inclusive ξενοδοχείο στην Κω βρέθηκε αντιμέτωπος με το γνωστό φαινόμενο των «κρατημένων» ξαπλωστρών γύρω από την πισίνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επισκέπτες άφηναν πετσέτες πάνω στις ξαπλώστρες από πολύ νωρίς το πρωί για να κρατήσουν θέση και στη συνέχεια εξαφανίζονταν για ώρες, είτε επιστρέφοντας στα δωμάτιά τους είτε βγαίνοντας εκτός ξενοδοχείου.

«Ήταν ένα μεγάλο, πολυτελές ξενοδοχείο με περίπου 400 ξαπλώστρες και όλες ήταν πιασμένες με πετσέτες. Οι περισσότεροι δεν τις χρησιμοποιούσαν πραγματικά. Έφευγαν και επέστρεφαν ώρες αργότερα, όμως και πάλι δεν μπορούσες να βρεις θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στη Daily Mail.

Ο ίδιος υποστήριξε πως πολλές φορές τα παιδιά του αναγκάζονταν να κάθονται στο τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, αφού η οικογένεια δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμες θέσεις, παρά τα επανειλημμένα παράπονα που έκανε στη διοίκηση του ξενοδοχείου και στον ταξιδιωτικό πράκτορα.

Όπως είπε στη βρετανική εφημερίδα, παρότι υπήρχαν πινακίδες που απαγόρευαν τη δέσμευση ξαπλωστρών με πετσέτες, οι κανόνες δεν εφαρμόζονταν ποτέ στην πράξη.

Ο Έγκερτ παραδέχθηκε μάλιστα ότι στο παρελθόν είχε κάνει και ο ίδιος το ίδιο, θεωρώντας όμως πως πολλές οικογένειες αισθάνονται ότι δεν έχουν άλλη επιλογή.

«Με δύο παιδιά είτε κρατάς ξαπλώστρα με πετσέτα είτε μένεις χωρίς ξαπλώστρα. Αν δεν το κάνεις, δεν βρίσκεις ποτέ θέση κοντά στην πισίνα και πρέπει να έχεις τα παιδιά σου υπό έλεγχο όταν κολυμπούν», είπε επίσης στη Daily Mail.

Η υπόθεση οδηγήθηκε σε δικαστήριο στο Ανόβερο της Γερμανίας, με τους δικαστές να αποφασίζουν υπέρ του τουρίστα. Στην απόφαση επισημάνθηκε πως δεν είναι ευθύνη των πελατών να αφαιρούν μόνοι τους τις πετσέτες άλλων επισκεπτών από τις ξαπλώστρες, αλλά υποχρέωση των ξενοδοχείων και των ταξιδιωτικών εταιρειών να διασφαλίζουν δίκαιη χρήση των θέσεων γύρω από την πισίνα.

Ο 48χρονος εκτίμησε μέσω της Daily Mail ότι η δικαστική αυτή νίκη ίσως ανοίξει τον δρόμο και για άλλες αγωγές από τουρίστες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις σε ευρωπαϊκά ξενοδοχεία.

Όπως τόνισε, το χρηματικό ποσό δεν ήταν το βασικό κίνητρο της προσφυγής του, αλλά η ανάγκη να αντιμετωπιστεί σοβαρά το πρόβλημα των λεγόμενων «πολέμων της πετσέτας».

Με πληροφορίες από Daily Mail