Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν κινήθηκαν έντονα στο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου να αποτρέψουν τον Ντόναλντ Τραμπ από το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα για σοβαρές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε στο AFP ανώτατος Σαουδάραβας αξιωματούχος, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, οι τρεις χώρες του Κόλπου «κατέβαλαν εντατικές διπλωματικές προσπάθειες την τελευταία στιγμή, ώστε να πείσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει στο Ιράν την ευκαιρία να αποδείξει τις καλές του προθέσεις». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η επικοινωνία συνεχίζεται, με στόχο να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη που έχει ήδη επιτευχθεί και να διατηρηθεί το θετικό κλίμα της συγκυρίας».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η Σαουδική Αραβία, μαζί με άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, προειδοποίησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες πως ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν θα εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους αποσταθεροποίησης τόσο για την περιοχή όσο και για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι New York Times, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Κατάρ ενημέρωσαν τον Λευκό Οίκο ότι μια στρατιωτική ενέργεια κατά της Τεχεράνης θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «οι σκοτωμοί» στο Ιράν έχουν «σταματήσει» μετά την καταστολή των διαδηλώσεων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και ασαφές το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης κατά της Τεχεράνης.

Οι αραβικές χώρες-σύμμαχοι της Ουάσινγκτον εκφράζουν έντονους φόβους ότι αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν θα μπορούσαν να διαταράξουν τη ροή του πετρελαίου μέσω του Στενού του Ομάν. Πρόκειται για τον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο στην είσοδο του Περσικού Κόλπου, που χωρίζει το Ιράν από τους αραβικούς γείτονές του και μέσω του οποίου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η ίδια εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι το Ριάντ διαβεβαίωσε την Τεχεράνη πως δεν πρόκειται να εμπλακεί σε ενδεχόμενη σύγκρουση, ούτε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση του σαουδαραβικού εναέριου χώρου για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, οι μοναρχίες του Κόλπου ανησυχούν ότι μια κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα είχε άμεσες και αρνητικές συνέπειες και για τη δική τους ασφάλεια.

Ενδεικτικό της αποκλιμάκωσης των ανησυχιών είναι το γεγονός ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς οι αγορές αναθεώρησαν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν.

Με πληροφορίες από NYT, WSJ