Ερωτήματα και έντονο προβληματισμό προκαλούν οι κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών το τελευταίο διάστημα, καθώς όλα έδειχναν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη προετοιμασία στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, η οποία τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να έκανε πίσω την τελευταία στιγμή, όπως μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα Bild. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το ιρανικό καθεστώς κατηγορείται για σκληρή καταστολή των διαδηλώσεων, με χιλιάδες νεκρούς και περισσότερες από 18.000 συλλήψεις, σύμφωνα με την οργάνωση HRANA. Παρά την καταστολή, οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν, με τον Τραμπ να δηλώνει δημόσια τη στήριξή του στους διαδηλωτές, καλώντας τους να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες.

Ενδείξεις επικείμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης

Τη νύχτα προς Πέμπτη, μια αλληλουχία γεγονότων ενίσχυσε τις εκτιμήσεις περί άμεσης αμερικανικής επέμβασης. Πληροφορίες ανέφεραν ότι αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό απομακρύνθηκε προληπτικά από ευαίσθητες περιοχές, ενώ στις 22:15 (ώρα Ελλάδας) ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν έκλεισε πλήρως, με τα ραντάρ να δείχνουν διακοπή των πτήσεων πολιτικής αεροπορίας.

Ταυτόχρονα, ιπτάμενα τάνκερ απογειώθηκαν από αμερικανική βάση στο Κατάρ, κάτι που καταγράφηκε σε δημόσιες πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων, σύμφωνα με τη Bild. Δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ είχαν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ώστε να είναι έτοιμα για δευτερεύοντα πλήγματα. Ωστόσο, αργά το βράδυ, Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι η σχετική διαδικασία «πάγωσε».

Six KC-135 tankers departed al-Udeid base pic.twitter.com/Esnew8RFe8 — Barak Ravid (@BarakRavid) January 14, 2026

Παράλληλα, αναλυτές ανοιχτών πηγών ανέφεραν ότι κατέγραψαν ήχους μαχητικών σε έντεκα σημεία του ιρακινού εναέριου χώρου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό από μόνο του δεν συνιστά απόδειξη επικείμενης επίθεσης.

Η αιφνιδιαστική τοποθέτηση Τραμπ

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν έκπληξη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι, σύμφωνα με «μια πολύ σημαντική και αξιόπιστη πηγή από την άλλη πλευρά», το ιρανικό καθεστώς φέρεται να έχει σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

«Σταμάτησαν και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε πει στο Fox News ότι «ούτε σήμερα ούτε αύριο» θα πραγματοποιηθούν απαγχονισμοί, αναφερόμενος στην αναβολή της εκτέλεσης του 26χρονου διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί.

Σε ερώτηση για το αν αυτή η εξέλιξη αποκλείει το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ΗΠΑ «θα παρακολουθήσουν στενά την κατάσταση», προσθέτοντας πως έλαβαν «πολύ καλή ενημέρωση από ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει».

Τακτικός ελιγμός ή πραγματική υπαναχώρηση;

Παραμένει ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος εμπιστεύεται ουσιαστικά τις διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης ή αν πρόκειται για έναν στρατηγικό ελιγμό στο πλαίσιο της πίεσης προς το Ιράν. Το ερώτημα αν επρόκειτο για μπλόφα ή για πραγματική υπαναχώρηση συνεχίζει να αιωρείται, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.