Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει ενημέρωση σύμφωνα με την οποία οι μαζικές εκτελέσεις στο Ιράν, στο πλαίσιο της σκληρής καταστολής των πανεθνικών διαδηλώσεων, φαίνεται να σταματούν. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, με βάση τις πληροφορίες που του έχουν μεταφερθεί, δεν διαφαίνεται προς το παρόν σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις από το ιρανικό καθεστώς. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση και διατηρεί ανοικτές όλες τις επιλογές.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μείνουν αδρανείς εάν συνεχιστεί η αιματηρή καταστολή. Όπως είπε, εάν το ιρανικό καθεστώς εξακολουθήσει να σκοτώνει διαδηλωτές, η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης, καθιστώντας σαφές ότι η χρήση βίας εναντίον του ίδιου του πληθυσμού μπορεί να έχει σοβαρές διεθνείς συνέπειες.

Δεν έγινε η εκτέλεση του Σολτάνι

Την ίδια ώρα, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι, ο οποίος φερόταν να βρίσκεται αντιμέτωπος με άμεση εκτέλεση μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα, δεν εκτελέστηκε σήμερα. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε συγγενικό του πρόσωπο στο Sky News, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ο κίνδυνος παραμένει, καθώς η εκτέλεσή του μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Ο Σολτάνι συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στην πόλη Καράζ, στο αποκορύφωμα των διαδηλώσεων και λίγο πριν την επιβολή γενικευμένου μπλακάουτ στο διαδίκτυο. Ακολούθησε ταχεία δικαστική διαδικασία, με αποτέλεσμα την καταδίκη και την επιβολή ποινής, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους χιλιάδες διαδηλωτές που έχουν συλληφθεί τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το Sky News, η νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι ο 26χρονος κρατείται στις φυλακές Κεζέλ Χεσάρ και ότι «η πιθανότητα εκτέλεσής του μέσα στις επόμενες ώρες παραμένει εξαιρετικά υψηλή», παρά τις διεθνείς πιέσεις και τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη.

Νωρίτερα, οι πιθανότητες αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν φαίνονταν πολύ αυξημένες.

Αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εκκενώθηκαν από μη αναγκαίο προσωπικό ενώ και το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ εθεάθη στην Κρήτη κίνηση που έχει να γίνει από το προηγούμενο χτύπημα ΗΠΑ-Ισραήλ στην Τεχεράνη.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που μίλησαν – υπό το καθεστώς ανωνυμίας – στο Reuters πήγαν ένα βήμα παρακάτω. Θεωρούν σχεδόν δεδομένη την αμερικανική επίθεση ενώ ένας εκ των δύο εκτίμησε πως θα συμβεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες.