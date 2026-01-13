Το Ιράν φέρεται να ετοιμάζεται να εκτελέσει τον πρώτο διαδηλωτή μετά τις μαζικές συλλήψεις που έγιναν στο πλαίσιο των εκτεταμένων αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων. Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Καράτζ, κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, πρόκειται να απαγχονιστεί την Τετάρτη, χωρίς να έχει προηγηθεί κανονική δίκη, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι του επιβλήθηκε θανατική ποινή και ότι η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου», ανέφερε η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, επικαλούμενη πηγές.

Advertisement

Advertisement

Erfan Soltani was arrested for protesting during Iran's 2026 uprising.



The Islamic Republic is set to execute him this Wednesday, and informed his family that the sentence is final. He was denied access to a lawyer.



Erfan’s only crime was calling for freedom.



Be his voice. pic.twitter.com/73WfZCJiq2 — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 11, 2026

Η IHR δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 648 ανθρώπων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και εννέα ανήλικοι, ωστόσο προειδοποίησε ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος – «σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, πάνω από 6.000». Η διακοπή του διαδικτύου καθιστά «εξαιρετικά δύσκολη την ανεξάρτητη επιβεβαίωση αυτών των αναφορών», σημείωσε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι περίπου 10.000 άτομα έχουν συλληφθεί.

«Η εκτεταμένη δολοφονία άοπλων διαδηλωτών τις τελευταίες ημέρες από την Ισλαμική Δημοκρατία θυμίζει τα εγκλήματα του καθεστώτος τη δεκαετία του 1980, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο διευθυντής της IHR, Μαχμούντ Αμίρι-Μογαντάμ.

«Η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να προστατεύσει τους άοπλους διαδηλωτές από τις μαζικές δολοφονίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Μια ακόμη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η National Union for Democracy in Iran (NUFD), κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει για να αποτραπεί η εκτέλεση του Σολτανί.

«Το μόνο του “έγκλημα” είναι ότι φώναξε για ελευθερία στο Ιράν. Γίνετε η φωνή του», έγραψε η οργάνωση στην πλατφόρμα X.

Advertisement

Όσα γνωρίζουμε για τον Ερφάν Σολτανί

Ο Σολτανί συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Καράτζ και κατηγορήθηκε για «πόλεμο κατά του Θεού», αδίκημα που στο Ιράν τιμωρείται με θάνατο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The US Sun.

Σύμφωνα με τη NUFD, του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο.

Η φερόμενη εκτέλεση του Σολτανί δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, λόγω του μπλακάουτ στις επικοινωνίες στο Ιράν, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επιχειρεί να καταστείλει τη διαφωνία.

Advertisement

Iρανός αξιωματούχος στο Reuters: Πάνω από 2000 οι νεκροί στις διαδηλώσεις

Περίπου 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters σήμερα Τρίτη (13/01), κατηγορώντας τους «τρομοκράτες» για τους θανάτους πολιτών και προσωπικού ασφαλείας.

Τη Δευτέρα, το Ιράν επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο των δρόμων με μαζικές, πανεθνικές συγκεντρώσεις, τις οποίες ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε απόδειξη ότι το κίνημα διαμαρτυρίας έχει ηττηθεί. Στην εξουσία από το 1989 και σήμερα 86 ετών, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι η φιλοκυβερνητική συμμετοχή αποτελεί «προειδοποίηση» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτές οι μαζικές συγκεντρώσεις, γεμάτες αποφασιστικότητα, ματαίωσαν το σχέδιο των ξένων εχθρών που επρόκειτο να υλοποιηθεί από εγχώριους μισθοφόρους», δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, αναφερόμενος στις φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις.

Advertisement

Στην Τεχεράνη, η κρατική τηλεόραση έδειξε πολίτες να κρατούν την εθνική σημαία, ενώ τελέστηκαν προσευχές για τα θύματα όσων η κυβέρνηση αποκάλεσε «ταραχές».

Στην πλατεία Ενγκελάμπ (Επανάσταση), ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε στο πλήθος ότι το Ιράν δίνει έναν «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα», αναφέροντας τον οικονομικό πόλεμο, τον ψυχολογικό πόλεμο, τον «στρατιωτικό πόλεμο» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και «σήμερα έναν πόλεμο κατά των τρομοκρατών» — αναφορά στις διαδηλώσεις. Πλαισιωμένος από συνθήματα όπως «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στην Αμερική», δεσμεύτηκε ότι ο ιρανικός στρατός θα δώσει στον Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα» σε περίπτωση επίθεσης.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, μετά την απειλή του να πλήξει την Ισλαμική Δημοκρατία λόγω της καταστολής των διαδηλωτών, από την οποία, σύμφωνα με ακτιβιστές, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 646 άνθρωποι. Ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας εξετάζουν μια σειρά πιθανών αντιδράσεων κατά του Ιράν, μεταξύ των οποίων κυβερνοεπιθέσεις και άμεσες στρατιωτικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις του Λευκού Οίκου και μίλησαν ανώνυμα, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να σχολιάσουν δημόσια.

Advertisement

Advertisement