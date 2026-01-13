Επί ενός ευρέως φάσματος επιλογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βάρος του Ιράν, ενημερώθηκε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα ενημέρωνη του CBS News από αξιωματούχουςτου Υπουργείου Άμυνα. Αυτό καθώς αν και φαίνεται να υπάρχει ένας ανοιχτός διαύλος επικοινωνίας για διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, όπως αποκάλυψε ο Τραμπ και εμμέσως παραδέχθηκαν αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Λευκός Οίκος εξετάζει και ακόμη και στρατιωτικού τύπου επιλογές ως απάντηση στο ακραίο κύμα καταστολής για τις μαζικές διαδηλώσεις που κλυδωνίζουν το καθεστώς και έχουν στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε περισσότερους από 600 ανθρώπους, σύμφωνα με το BBC. Σημειώνεται πως οι διαδηλώσεις στο Ιράν άρχισαν εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού αλλά εξελίχθηκαν σε διαμαρτυρίες με αίτημα την πτώση του καθεστώτος.

Σε ό,τι αφορά την αμερικανική αντίδραση οι επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν μια επιλογή για μια πιθανή επέμβαση, αλλά αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επίσης παρουσιάσει ως επιλογή το ενδεχόμεμο κυβερνοεπιχειρήσεων και ψυχολογικών αντιδράσεων σε εκστρατείες, όπως ανέφεραν οι πηγές.

Σε πρώτη φάση πάντως ο Τραμπ, όπως αναφέρει το Reuters, ανακόινωσε δασμούς 25% σε αγαθά που θα επιβάλλονται σε χώρες που διατηρούν εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν.

«Με άμεση ισχύ, κάθε χώρα που συναλλάσσεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμούς 25% σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Αυτή η Διάταξη είναι οριστική», δήλωσε ο Τραμπ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο σχετικά ούτε πληροφορίες σχετικά με τη νομική εξουσία που θα χρησιμοποιούσε ο Τραμπ για την επιβολή των δασμών ή εάν θα απευθύνονταν σε όλους τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Σημειώνεται πως το Ιράν, το οποίο ήδη υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει κατάρρευση του νομίσματος και πληθωρισμό που έχουν αυξήσει τις τιμές των τροφίμων έως και 70%. Τα τρόφιμα αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των εισαγωγών του Ιράν και περαιτέρω περιορισμοί, που προκαλούνται από τους δασμούς, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις ελλείψεις και το κόστος.

Κρίσιμη συνάντηση της εθνικής ομάδας ασφαλείας του Τραμπ

Επίσης, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση στον Λευκό Οίκο σήμερα Τρίτη για να συζητήσει επιλογές για το Ιράν, όπως ανέφεραν οι πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο στρατός του ζυγίζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για να παρέμβει εάν σκοτωθούν περισσότεροι διαδηλωτές. Ο Τραμπ είπε επίσης τι οι Ιρανοί ηγέτες τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις», αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «μπορεί να χρειαστεί να ενεργήσουν πριν από μια συνάντηση».

Τη Δευτέρα, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος επικοινώνησε επίσης με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι η δημόσια στάση της Τεχεράνης είναι «αρκετά [διαφορετική] από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση κατ’ ιδίαν».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές εάν και όταν το κρίνει απαραίτητο».

Οι δύο πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν θέματα εθνικής ασφάλειας με το CBS, δήλωσαν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ στο Ιράν πιθανότατα θα περιλαμβάνει αεροπορικά πλήγματα αλλά ότι οι εξετάζονται επίσης επιλογές για να διαταράξουν τις ιρανικές δομές διοίκησης και τις επικοινωνίες.

Χαμενεϊ: Απάντηση στις ΗΠΑ οι μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος

Οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει τους πολίτες τους στο Ιράν να φύγουν ή να έχουν ένα σχέδιο για να φύγουν από τη χώρα που δεν απαιτεί τη βοήθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Στο μεταύ, ο ανώτατος πνευματκός ηγέτης του Ιρά, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «σκευωρία» σε βάρος του Ιράν υποστηρίζοντας πως υποδαυλίζουν τις αναταραχές και είπε πως βασίζονται σε «προδότες μισθοφόρους», ενώ παράλληλα επαίνεσε τις κρατικά οργανωμένες φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν τη Δευτέρα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν σε αρκετές πόλεις μετά από εκκλήσεις για φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ο Χαμενεϊ σχολίασε: «Μεγάλο ιρανικό έθνος. Σήμερα πετύχατε ένα μεγάλο κατόρθωμα και δημιουργήσατε μια ιστορική μέρα. Αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις, γεμάτες από την ακλόνητη αποφασιστικότητά σας, έχουν καταστρέψει εντελώς τα σχέδια των ξένων εχθρών που επρόκειτο να εκτελεστούν από εσωτερικούς μισθοφόρους. Ο μεγάλος ιρανικός λαός έχει επιδείξει την αποφασιστικότητά του και την ταυτότητά του απέναντι στους εχθρούς. Αυτή ήταν μια προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολιτικούς ότι πρέπει να σταματήσουν τις δόλιες ενέργειές τους και να σταματήσουν να βασίζονται στους προδότες μισθοφόρους τους. Ο ιρανικός λαός είναι ισχυρός, δυνατός και συνειδητοποιημένος. Γνωρίζει τον εχθρό και είναι πάντα παρών».

The great Iranian nation has asserted its resolve and identity in the face of the enemies. This was a warning to US politicians that they should halt their deceitful actions and stop relying on their traitorous hirelings. Advertisement January 12, 2026

Ο γιος του τελευταίου Σάχη καλεί τον Τραμπ να παρέμβει

Στο μεταξύ, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ζει αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ, προέτρεψε τον Τραμπ να παρέμβει «το δυνατόν νωρίτερα» για να περιορίσει τον αριθμό των θανάτων μεταξύ των διαδηλωτών.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Παχλαβί δήλωσε ότι η σημερινή ιρανική κυβέρνηση «προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο κάνοντάς τον να πιστέψει ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί ξανά». Περιέγραψε τον Τραμπ ως «έναν άνθρωπο που εννοεί αυτά που λέει και λέει αυτά που εννοεί» και που «γνωρίζει τι διακυβεύεται».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να λάβει μια απόφαση αρκετά σύντομα», δήλωσε ο Παχλαβί.

"Is it responsible to be sending citizens in Iran to their deaths? Do you bear some responsibility?" CBS News' @NorahODonnell asks Iran's exiled Crown Prince Reza Pahlavi as the protest death toll grows.

"This is a war, and war has casualties. In fact, in order to preserve and… pic.twitter.com/UByNmUzxXt — World News (@World_Newsn) January 13, 2026

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές στο Ιράν έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων εννέα ατόμων κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία. Πηγές εντός του Ιράν δήλωσαν στο BBC ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

Σηνειώνεται πως διεθνή ΜΜΕ δεν μπορούν να μεταδώσουν πληροφορίες από το εσωτερικό του Ιράν. Η διακοπή του διαδικτύου από το βράδυ της Πέμπτης έχει δυσχεράνει την απόκτηση και την επαλήθευση πληροφοριών.