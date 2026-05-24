Επεισόδια ξέσπασαν μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στο Βελιγράδι μετά το τέλος της αντικυβερνητικής διαδήλωσης φοιτητών, όταν ομάδα νεαρών προσπάθησε να προσεγγίσει το πάρκο όπου, από σήμερα το πρωί, κατασκηνώνουν υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η αστυνομία τους απώθησε και έκανε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης ενώ συνέλλαβε διαδηλωτές όταν άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα. Αυτή την στιγμή επικρατεί ηρεμία αφού οι περισσότεροι διαδηλωτές αποχώρησαν ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε όλους τους δρόμους γύρω από το προεδρικό μέγαρο.

Η αντικυβερνητική διαδήλωση ήταν μία από τις μεγαλύτερες με βασικό σύνθημα «Οι φοιτητές θα νικήσουν» και την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Насиље које спроводе блокадери се наставља као део њихове традиције.



Напад на полицију који смо вечерас видели на улицама Београда је доказ да они немају политику и да лажу када позивају на дијалог.



Они су насилници, хулигани и ово је само доказ да је мржња једино што могу да… pic.twitter.com/ujSIHHqhni May 23, 2026

Στη συγκέντρωση των φοιτητών μίλησαν πανεπιστημιακοί καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, δικαστικοί λειτουργοί που εκδιώχθηκαν, ηθοποιοί… Το μήνυμα που μετέφεραν όλοι τους ήταν ότι «η Σερβία θα πρέπει να γίνει κράτος δικαίου και όχι κράτος της μαφίας».

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Τον Μάιο του 2025 οι φοιτητές έθεσαν αίτημα για την διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών και ανακοίνωσαν την συμμετοχή τους με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται μόνο προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν.

Η χθεσινή συγκέντρωση ήταν η τέταρτη που διοργανώσαν οι φοιτητές στο Βελιγράδι που έχουν και την κοινωνία μαζί τους. Η μαζικότερη πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου του 2025 όταν χρησιμοποιήθηκε το αποκαλούμενο «ηχητικό κανόνι» κατά των διαδηλωτών γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.