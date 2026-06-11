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Τουλάχιστον 15 άνθρωποι -ανάμεσά τους 11 πολίτες και τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας- έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρεται στο BBC, η Κοινή Επιτροπή Λαϊκής Δράσης (Joint Awami Action Committee – JAAC), μια συλλογικότητα ακτιβιστικών οργανώσεων, κάλεσε τους πολίτες να πραγματοποιήσουν πορεία προς την περιφερειακή πρωτεύουσα Μουζαφαραμπάντ, διαμαρτυρόμενοι για την πρόβλεψη κράτησης 12 εδρών υπέρ προσφύγων στις επερχόμενες εκλογές.

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Οι αρχές αντέδρασαν κατηγορώντας την οργάνωση για στάση, προχώρησαν στην απαγόρευσή της και έδωσαν εντολή να ληφθούν μέτρα εναντίον των ηγετικών της στελεχών. Παρά τις κινήσεις αυτές, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στην πορεία, γεγονός που οδήγησε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας σε διάφορες περιοχές.

Visuals of long march in Pakistan occupied Kashmir; Rawalakot, that witnessed several killings on Sunday, has been taken over by security forces. pic.twitter.com/FZcrQKdPum June 9, 2026

Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι μια τεράστια φάλαγγα διαδηλωτών -που, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, ξεπερνά τα 10.000 άτομα- βρισκόταν τέσσερα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Ραβαλακότ. Σύμφωνα με το BBC Urdu, η ένταση είχε αρχίσει να κλιμακώνεται ήδη από τις αρχές της εβδομάδας στη συγκεκριμένη πόλη, όταν ξέσπασαν τα πρώτα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης στο BBC ότι ακόμη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις που σημειώθηκαν την Τρίτη στην πόλη Κότλι. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Η Διεθνής Αμνηστία, σε ανακοίνωσή της την Τρίτη 9 Ιουνίου, κατήγγειλε τη «βίαιη και εκτεταμένη καταστολή» των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνει «διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο, μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις και θανατηφόρα χρήση βίας». Όπως ανέφερε, η κατάσταση αντανακλά «μια ανησυχητική επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή».

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⚡According to reports, the protests in Kashmir have grown significantly in scale & intensity. The demonstrators have reportedly vowed that they will either achieve an independent Kashmir & declare it a separate state, or sacrifice their lives in the struggle. pic.twitter.com/jxQEDLa6ea Advertisement June 10, 2026

Παρά τη βία και την ένταση, η πορεία προς τη Μουζαφαραμπάντ συνεχίζεται, ενώ η JAAC έχει απευθύνει κάλεσμα και για γενική απεργία. Την ίδια ώρα, στην πόλη επικρατεί μια εύθραυστη ηρεμία: οι δρόμοι παραμένουν άδειοι, τα καταστήματα κλειστά και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες.

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η απόφαση να διατηρηθούν 12 έδρες για Κασμιρινούς πρόσφυγες -οι οποίοι δεν κατοικούν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ- στις εκλογές για την τοπική νομοθετική συνέλευση που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο.

Το συγκεκριμένο σύστημα αποκλείει ουσιαστικά τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής από τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αυτές τις έδρες. Η JAAC ζητά την κατάργηση των δεσμευμένων εδρών, υποστηρίζοντας ότι όλες οι θέσεις του νομοθετικού σώματος θα πρέπει να καταλαμβάνονται από ανθρώπους που διαμένουν πραγματικά στην περιοχή.

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Pakistani security forces firing at Civilians in PoK.



Disturbing visuals are emerging from Kotli in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, where Rangers are reportedly accused of opening fire on peaceful and unarmed protesters.



Where is the UN?



Amnesty International and HRW? pic.twitter.com/GrVCkbNtPD — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 9, 2026

Ωστόσο, στις 5 Ιουνίου οι αρχές απαγόρευσαν τη λειτουργία της οργάνωσης βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας -σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης-, ότι η ομάδα «εμπλέκεται σε τρομοκρατικές ενέργειες» και ενεργεί «κατά τρόπο επιζήμιο για την ειρήνη και την ασφάλεια του κράτους».

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο του υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ έκρινε ότι οι συγκεκριμένες έδρες προστατεύονται συνταγματικά και δεν μπορούν να τροποποιηθούν μέσω διοικητικών αποφάσεων, πολιτικών συμφωνιών ή δημόσιας πίεσης, σύμφωνα με αναλυτική γνωμοδότηση που εκδόθηκε έπειτα από προεδρικό ερώτημα.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, το υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ αποτελεί ημιαυτόνομη περιοχή με δική της περιφερειακή κυβέρνηση. Η περιοχή του Κασμίρ παραμένει εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια μία από τις βασικότερες εστίες αντιπαράθεσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Με πληροφορίες από BBC, Amnesty International

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