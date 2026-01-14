Ένα χτύπημα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν είναι πλέον πιθανό να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 24 ωρών, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει απόφαση να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει, σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Νωρίτερα οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό πως αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση ενός ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε τις γειτονικές χώρες ότι θα χτυπήσει τις αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί.