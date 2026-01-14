Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν εν μέσω κινητικότητας για πιθανή ανάληψη στρατιωτικής δράσης σε βάρος της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με το AFP, μετέδωσε μάλιστα ένα απειλητικό μήνυμα, ότι «αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο». Μάλιστα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνα από την απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας.

Πρόκειται για την πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX January 14, 2026

Το Ιράν θα απαντήσει «με αποφασιστικότητα»

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».