Αρκετές ενδείξεις μιας επικείμενης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν ήρθαν σήμερα (14/01) στο φως της δημοσιότητας, όταν το «Φτερό της Σιών» (Wing of Zion) – που λειτουργεί ως το επίσημο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ για να μεταφέρει τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της χώρας – αναχώρησε ξαφνικά από τη βάση Νεβατίμ.

Προσωρινός προορισμός του Boeing φέρεται πως ήταν η Κρήτη, προτού το αεροσκάφος – μετά από μια ολιγόωρη παραμονή – πάρει τον δρόμο της επιστροφής στο νότιο Ισραήλ, ωστόσο αναλυτές έσπευσαν να τονίσουν ότι ίσως κρύβεται κάτι περισσότερο πίσω από αυτή την πτήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος πριν την προσγείωσή του έστειλε κωδικοποιημένο σήμα, γνωστοποιώντας ότι δεν επιβαίνει σε αυτό ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

🇮🇱 BREAKING: Israel’s official state plane “Wing of Zion”, the aircraft used to transport leaders like Prime Minister Benjamin Netanyahu, has exited Israeli airspace amid fears of renewed conflict with Iran, according to flight tracking data.



Such movements have occurred before… pic.twitter.com/npABUKVlqy January 14, 2026

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πτήση του αεροσκάφους «Wings of Zion» έγινε στο πλαίσιο άσκησης εκκένωσης από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Τραμπ έχει στα χέρια του λίστα με 50 στρατιωτικούς στόχους υψηλής αξίας του Ιράν, κάτι που ίσως αναγκάσει την Τεχεράνη να εξαπολύσει αντίποινα τόσο κατά των ΗΠΑ όσο και κατά του Ισραήλ.

Εξάλλου, πολλοί ήταν αυτοί που υπενθύμιζαν ότι ανάλογες κινήσεις έκανε το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ πριν τις τρεις προηγούμενες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Κατά την διάρκεια της πτήσης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους του Ισραήλ προς την Κρήτη υπήρξε άλλο ένα «περίεργο» γεγονός: για λίγη ώρα το «Wing of Zion» πετούσε «φτερό με φτερό» με κυβερνητικό αεροσκάφος της Ιορδανίας, ενώ πλησίασε και αεροσκάφος τύπου ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Εντολή Τραμπ για εκκένωση βάσης στο Κατάρ

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τον αριθμό του προσωπικού τους στην αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ. Αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή ως «προληπτικό μέτρο».

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση του Κατάρ ανέφερε ότι το μέτρο λαμβάνεται «σε απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε «πολύ σκληρή αντίδραση» εάν οι ιρανικές αρχές προχωρήσουν σε εκτελέσεις αντικυβερνητικών διαδηλωτών. Από την πλευρά του, το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότεροι από 2.400 αντικυβερνητικοί διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί κατά την πρόσφατη βίαιη καταστολή από τις ιρανικές αρχές.

Η κυβέρνηση του Κατάρ τόνισε ότι θα συνεχίσει να «λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των κατοίκων της ως ύψιστη προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά της βάσης Αλ-Ουντέιντ, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

Ανώτερος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Τετάρτη τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η επίθεση του Ιουνίου απέδειξε την ικανότητα της Τεχεράνης να απαντά σε κάθε ενδεχόμενη επίθεση.

«Θα βοηθούσε σίγουρα στη δημιουργία μιας πραγματικής κατανόησης της βούλησης και της ικανότητας του Ιράν να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε επίθεση», έγραψε ο Αλί Σαμχανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει με παρέμβαση στο Ιράν λόγω των δολοφονιών διαδηλωτών. Την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ιρανικές αρχές θα «πληρώσουν βαρύ τίμημα» για τους θανάτους και κάλεσε τον κόσμο να «συνεχίσει να διαδηλώνει».

Παράλληλα, δήλωσε ότι Ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν μαζί του και ότι «θέλουν να διαπραγματευτούν», προσθέτοντας ωστόσο πως οι ΗΠΑ «ενδέχεται να χρειαστεί να δράσουν πριν από μια συνάντηση».

Η ιρανική κυβέρνηση κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να «κατασκευάσουν πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου να προειδοποιεί πως, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, τόσο ισραηλινοί όσο και αμερικανικοί στρατιωτικοί και ναυτιλιακοί στόχοι στην περιοχή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι.

