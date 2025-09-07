Ο Ρότζερ Φέντερερ συγκαταλέγεται πλέον και επίσημα ανάμεσα στους πλουσιότερους αθλητές του κόσμου, καθώς σύμφωνα με το Forbes η καθαρή του περιουσία ξεπέρασε το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Ελβετός θρύλος του τένις, πρώην Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, οφείλει σημαντικό μέρος της οικονομικής του ανόδου στην επένδυσή του στην ελβετική εταιρεία αθλητικών παπουτσιών On, στην οποία απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό το 2019. Η αξία της εταιρείας εκτοξεύτηκε τα τελευταία χρόνια, πολλαπλασιάζοντας την περιουσία του Φέντερερ.

Advertisement

Advertisement

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μόλις ο δεύτερος τενίστας στην ιστορία που περνά το όριο του δισεκατομμυρίου, μετά τον Ρουμάνο Ίον Τίριακ, πρώην επαγγελματία τενίστα και νυν επιχειρηματία.

Πιο μπροστά από Ναδάλ και Τζόκοβιτς

Στα 44 του, ο Φέντερερ έχει ξεφύγει οικονομικά από τους μεγάλους του αντιπάλους, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ραφαέλ Ναδάλ. Αν και οι τρεις τους, ως η περίφημη «Big Three», θεωρούνται οι κορυφαίοι της σύγχρονης εποχής και συνέβαλαν καταλυτικά στη δημοφιλία του τένις, ο Φέντερερ εκμεταλλεύτηκε καλύτερα από όλους τη δύναμη των χορηγιών και των εμπορικών συνεργασιών.

Η περιουσία του Ραφαέλ Ναδάλ

Ο Ισπανός τενίστας αγωνίστηκε επαγγελματικά από το 2001, βρέθηκε στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης για 209 εβδομάδες και κατέκτησε όλα τα Grand Slam. Είναι ένας από τους τρεις άνδρες που πέτυχαν το «Career Golden Slam» (μαζί με Τζόκοβιτς και Αγκάσι) και θεωρείται ο κορυφαίος τενίστας στο χώμα όλων των εποχών.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2024, είχε κερδίσει πάνω από 135 εκατ. δολάρια σε έπαθλα (προ φόρων). Αποσύρθηκε επίσημα τον Νοέμβριο του 2024, μετά το Davis Cup, ολοκληρώνοντας την καριέρα του με 92 τίτλους στην Open Era και δύο Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια (μονό και διπλό). Η προσωπική του περιουσία υπολογίζεται στα 220 εκατ. δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδά του από καριέρα, χορηγίες και εμφανίσεις εκτιμώνται σε πάνω από 500 εκατ. δολάρια.

Η περιουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Σέρβος πρωταθλητής είναι ο μοναδικός από τους τρεις που παραμένει ενεργός. Από το 2003 έχει βρεθεί στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 428 εβδομάδες – ρεκόρ στην ιστορία της ATP. Είναι ο μόνος άνδρας με τριπλό Career Grand Slam και πλήρες Career Golden Masters.

Με 100 τίτλους στην Open Era και το πρώτο του Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο το 2024, ο Τζόκοβιτς έχει συγκεντρώσει σχεδόν 189 εκατ. δολάρια σε έπαθλα – περισσότερα από κάθε άλλον τενίστα στην ιστορία. Έχει κερδίσει το US Open, το Australian Open και το Roland Garros το 2023, ενώ το τελευταίο του Wimbledon ήταν το 2022. Σήμερα βρίσκεται στο Νο. 7 της παγκόσμιας κατάταξης.

Παρά τις αντιδράσεις για τις απόψεις του σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 και την απώλεια χορηγών στο παρελθόν (όπως η Adidas το 2009), οι εμπορικές του συμφωνίες παραμένουν ισχυρές. Η καθαρή του περιουσία εκτιμάται γύρω στα 240 εκατ. δολάρια.