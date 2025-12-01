Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνέστησε τη χρήση νέων φαρμάκων για την απώλεια βάρους, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας, και κάλεσε τις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές και να αυξήσουν την παραγωγή, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν και οι χώρες με χαμηλότερο εισόδημα.

Στη νέα κατευθυντήρια οδηγία του, ο ΠΟΥ περιλαμβάνει υπό όρους σύσταση για τα φάρμακα GLP-1, όπως τα Wegovy, Ozempic και Mounjaro, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης που συνδυάζει υγιεινή διατροφή, τακτική άσκηση και ιατρική παρακολούθηση. Η σύσταση χαρακτηρίζεται «υπό όρους» λόγω των περιορισμένων δεδομένων σχετικά με την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των GLP-1, ενώ εξαιρούνται οι έγκυες γυναίκες.

Advertisement

Advertisement

Παρά το γεγονός ότι τα φάρμακα GLP-1 αποτελούν ήδη καθιερωμένη θεραπεία σε χώρες υψηλού εισοδήματος, ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι, χωρίς μέτρα, έως το 2030 θα μπορούσαν να φτάσουν μόνο στο 10% των ανθρώπων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτά. Οι περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας περιλαμβάνουν χώρες στη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και τα νησιά του Ειρηνικού. Επιπλέον, το Wegovy ήταν διαθέσιμο μόνο σε περίπου 15 χώρες από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Ο ΠΟΥ καλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες να εξετάσουν πολιτικές όπως η κλιμακωτή τιμολόγηση, ώστε οι χώρες με χαμηλότερο εισόδημα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φθηνότερα φάρμακα, καθώς και την εθελοντική αδειοδότηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της τεχνολογίας τους. Με αυτόν τον τρόπο, άλλοι παραγωγοί σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να παρασκευάζουν GLP-1, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα.

Περισσότεροι από 890 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως είναι παχύσαρκοι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Η παχυσαρκία ή το υπερβάλλον βάρος έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και εκτιμάται ότι προκαλούν 3,7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως από καρδιαγγειακές νόσους, διαβήτη, καρκίνους, πεπτικές διαταραχές, χρόνιες αναπνευστικές νόσους και νευρολογικές διαταραχές.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι θεραπείες για την παχυσαρκία πρέπει να συνδυάζουν φαρμακευτική αγωγή με συμπεριφορική υποστήριξη, ώστε να βοηθούν τους ανθρώπους να υιοθετούν πιο υγιεινούς τρόπους ζωής και να ασκούνται τακτικά, ενώ οι ασθενείς αυτοί πρέπει να λαμβάνουν μακροχρόνια παρακολούθηση.

Πώς λειτουργούν τα εμβόλια κατά της παχυσαρκίας

Τα φάρμακα GLP-1 μιμούνται μια φυσική ορμόνη, επιβραδύνοντας την πέψη, μειώνοντας την όρεξη και αυξάνοντας το αίσθημα κορεσμού, ώστε οι άνθρωποι να τρώνε λιγότερο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να συνταγογραφηθούν μόνο από επαγγελματία υγείας σε άτομα που το έχουν κλινικά ανάγκη.

Advertisement

Μερικά φάρμακα είναι διαθέσιμα μέσω του NHS, ενώ άλλα πωλούνται ιδιωτικά, αναφερει το BBC.

Υπάρχει και μαύρη αγορά, και για λόγους ασφάλειας οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφεύγουν να τα αγοράζουν από ανεξέλεγκτους πωλητές, όπως ινστιτούτα αισθητικής ή μέσω των κοινωνικών μέσων.

Οι άνθρωποι συνήθως αρχίζουν να χάνουν βάρος μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας.

Advertisement

Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επανακτούν το βάρος τους μέσα σε ένα χρόνο μετά τη διακοπή του φαρμάκου, καθώς επιστρέφουν οι φυσιολογικές επιθυμίες για φαγητό.

Το υπέρβαρο ή η παχυσαρκία αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας, όπως διαβήτης, καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό και ορισμένους τύπους καρκίνου.

Η παχυσαρκία επηρεάζει ανθρώπους σε κάθε χώρα και συνδέθηκε με 3,7 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως το 2024, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Advertisement