Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η αυξανόμενη μικροβιακή αντοχή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της σύγχρονης ιατρικής και καθιστά επικίνδυνες επεμβάσεις ρουτίνας.

Τα ανθεκτικά βακτήρια προκαλούν ετησίως περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν 39 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στα επόμενα είκοσι πέντε χρόνια.

Η ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών παραμένει περιορισμένη, καθιστώντας την πρόληψη των λοιμώξεων έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση της χρήσης φαρμάκων.

Πολλές χώρες αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν πλήρως τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπολειπόμενες σημαντικά από τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030.

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Η αυξανόμενη αντίσταση στα αντιβιοτικά και σε άλλα φάρμακα απειλεί να καταστήσει επικίνδυνες για τη ζωή επεμβάσεις ρουτίνας και τοκετούς και να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της σύγχρονης ιατρικής, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Η αντίσταση στα αντιβιοτικά -μιλάμε ευρύτερα για μικροβιακή αντοχή ή AMR- είναι ευρέως εκτεταμένη και απειλεί το μέλλον της σύγχρονης ιατρικής», δήλωσε ο ειδικός του ΠΟΥ Ζαν-Πιέρ Νιεμαζί.

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Καρκινοπαθείς και ασθενείς με χρόνιες νόσους αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερους κινδύνους από λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς ή μύκητες που δεν ανταποκρίνονται πλέον σε διαθέσιμες θεραπείες.

Τα βακτήρια αναπτύσσουν εδώ και καιρό αντίσταση στα φάρμακα που έχουν επινοηθεί για να τα καταπολεμούν, καθιστώντας αναποτελεσματικές πολλές θεραπείες.

Ο ΠΟΥ καλεί τις χώρες να αυξήσουν τις προσπάθειες για να αντιμετωπίζουν τη μικροβιακή αντοχή στη διάρκεια μιας εβδομάδας ευαισθητοποίησης από τις 18 ως τις 24 Νοεμβρίου.

Η μικροβιακή αντοχή μπορεί να προκαλέσει 39 εκατομμύρια θανάτους

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι υπολογίζεται πέθαναν το 2021 ως άμεσο αποτέλεσμα της μικροβιακής αντοχής, δήλωσε ο Νιεμαζί.

«Οι λοιμώξεις που είναι ανθεκτικές στα φάρμακα σκοτώνουν εδώ και χρόνια χωρίς να το συνειδητοποιούμε επαρκώς», υπογράμμισε ο ίδιος, καθώς, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά είναι άμεσα υπεύθυνα για περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους και συμβάλλουν σε σχεδόν πέντε εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.

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Αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, τα μοντέλα δείχνουν πως η μικροβιακή αντοχή μπορεί να προκαλέσει 39 εκατομμύρια θανάτους στον κόσμο μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, προσθεσε.

Ο αριθμός των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά σε ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα αυξάνεται, ενώ τα νέα αντιβιοτικά που αναπτύσσονται είναι πολύ λίγα.

«Η πρόληψη των λοιμώξεων είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να μειωθεί η ανάγκη για αντιβιοτικά», δήλωσε ο ειδικός του ΠΟΥ Πραβάρσα Πρακάς.

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Εντούτοις μόνο λίγο περισσότερες από το ένα τρίτο των χωρών έχουν εφαρμόσει πλήρως και σε πανεθνικό επίπεδο τις οδηγίες του ΠΟΥ για πρόληψη των λοιμώξεων.

Υπερβολικά πολλές χώρες απέχουν ακόμα πολύ από το να εκπληρώσουν τους στόχους που τέθηκαν το 2024 από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας για να επιτευχθούν μέχρι το 2030, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν την πρόληψη των λοιμώξεων, τη χρήση φαρμάκων στα νοσοκομεία, τη διαγνωστική ικανότητα και την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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