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Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι διέπραξε το έγκλημα πιστεύοντας ότι η μητέρα της είχε καταληφθεί από τον διάβολο.

Στο πλαίσιο συμφωνίας με την Εισαγγελία, η Μοκ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης με δυνατότητα αίτησης αποφυλάκισης μετά από 25 έτη.

Η δικαιοσύνη είχε κρίνει προηγουμένως την κατηγορούμενη ακατάλληλη για δίκη λόγω του ψυχιατρικού της ιστορικού με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή.

Η επίσημη ανακοίνωση της ποινής για τη δολοφονία που συγκλόνισε την κοινή γνώμη έχει προγραμματιστεί για τις 5 Οκτωβρίου.

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Την ενοχή της για τη στυγερή δολοφονία της 80χρονης μητέρας της ομολόγησε ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ η πρώην παρουσιάστρια τηλεοπτικών ειδήσεων Άντζελην «Άντζι» Μοκ.

Η 48χρονη παραδέχθηκε ότι σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη μητέρα της, Ανίτα Έιβερς, στις 31 Οκτωβρίου 2025, ανήμερα του Halloween, καθώς πίστευε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε καταληφθεί από τον διάβολο.

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Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Περιφέρειας Σέντζγουικ, η Μοκ κατέληξε σε συμφωνία με τις αρχές και δήλωσε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού. Με βάση τη συμφωνία, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, με δυνατότητα αίτησης αποφυλάκισης υπό όρους μετά τη συμπλήρωση 25 ετών. Η επίσημη ανακοίνωση της ποινής αναμένεται στις 5 Οκτωβρίου.

Η αστυνομία της Γουίτσιτα είχε κληθεί στο σπίτι της οικογένειας το πρωί της 31ης Οκτωβρίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Μοκ έξω από την κατοικία με τραύματα στα χέρια, ενώ στο εσωτερικό βρήκαν νεκρή την 80χρονη μητέρα της, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Στο σημείο εντοπίστηκαν μαχαίρια κουζίνας και ένας τρίφτης τυριού καλυμμένα με αίμα, ενώ το σεντόνι του κρεβατιού έφερε τουλάχιστον 12 τρύπες, στοιχεία που αποκάλυπταν τη βιαιότητα της επίθεσης.

Κατά την ανάκριση, η Μοκ φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι η μητέρα της της επιτέθηκε πρώτη και ότι η ίδια βρισκόταν σε άμυνα. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η ηλικιωμένη εκτόξευε «δηλητήριο» και έλεγε θρησκευτικές φράσεις.

«Έπρεπε να τη σκοτώσω, δεν θα σταματούσε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι πίστευε πως η μητέρα της ήταν ο διάβολος και ότι έπρεπε να τη σκοτώσει για να «πάρει τη μαμά της πίσω».

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε και το ψυχιατρικό ιστορικό της κατηγορούμενης. Ο πατριός της, Μπάρι Έιβερς, είχε αναφέρει ότι η Μοκ είχε διαγνωστεί με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, αντιμετώπιζε κατάθλιψη και παρουσίαζε κατά περιόδους παραληρητικές ιδέες, φτάνοντας να πιστεύει ότι άνθρωποι γύρω της ήταν «ρομπότ». Στο παρελθόν είχε επίσης νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, δικαστής είχε κρίνει ότι η Μοκ δεν ήταν σε θέση να παρασταθεί σε δίκη και είχε διατάξει τον εγκλεισμό της σε κρατικό ψυχιατρικό ίδρυμα για θεραπεία. Η διαδικασία επανεκκινήθηκε όταν κρίθηκε εκ νέου ικανή να δικαστεί, με την 48χρονη να καταλήγει τελικά στην ομολογία ενοχής.

Η Μοκ είχε εργαστεί στο παρελθόν ως παρουσιάστρια πρωινών δελτίων ειδήσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς KTVI στο Σεντ Λούις και KOKH στην Οκλαχόμα Σίτι. Τα τελευταία χρόνια είχε αποχωρήσει από την τηλεόραση και εργαζόταν στον χώρο των πωλήσεων λογισμικού.