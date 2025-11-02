«Θα ήταν καλό να τα πούμε από κοντά» φέρεται να είπε ο πρώην Δούκας του Γιορκ, Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, στον Τζέφρι Έπσταϊν, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκιση του καταδικασμένου δράστη σεξουαλικών αδικημάτων, σύμφωνα με νέα emails που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας έγινε δύο ημέρες αφότου ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ έχασε όλους τους τίτλους του και διαγράφηκε από τον επίσημο κατάλογο της αριστοκρατίας, σε μια προσπάθεια του Μπάκιγχαμ να περιορίσει τη ζημιά που έχει προκαλέσει το κύμα σκανδάλων που τον περιβάλλει.

Advertisement

Advertisement

Ο πρώην Πρίγκιπας Άντριου

Ο Έπσταϊν είχε φυλακιστεί τον Ιούλιο του 2009 για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών από ανήλικη. Σε ανταλλαγή emails που δημοσιεύτηκαν την περασμένη Παρασκευή (31/10), ο Έπσταϊν πρότεινε στον Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, στις 15 Απριλίου 2010, να γνωρίσει τον πρώην διευθυντικό στέλεχος της JP Morgan, Τζες Στέιλι, ο οποίος αποκλείστηκε ισόβια από τον τραπεζικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο, επειδή παραπλάνησε τις αρχές σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ απάντησε ότι δεν θα βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα «φρόντιζε να συναντήσει [τον Στέιλι] σύντομα σε άλλο ταξίδι».

«Επίσης, δεν έχω άμεσα σχέδια να περάσω από τη Νέα Υόρκη, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή σύντομα. Θα κοιτάξω να δω αν μπορώ να βρω μερικές μέρες πριν το καλοκαίρι. Θα ήταν καλό να τα πούμε από κοντά», έγραψε.

Οι δύο άνδρες φωτογραφήθηκαν μαζί στο Central Park της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς — μια συνάντηση που ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ αργότερα χαρακτήρισε «λανθασμένη απόφαση».

Στη διαβόητη συνέντευξή του στο Newsnight του BBC το 2019, είπε ότι ο «μοναδικός σκοπός» της επίσκεψης ήταν να τερματίσει τη σχέση του με τον Έπσταϊν και ότι τον συνάντησε αυτοπροσώπως επειδή «το να το κάνει τηλεφωνικά θα ήταν δειλία».

Παρ’ όλα αυτά, παρέμεινε για αρκετές ημέρες στο αρχοντικό του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη.

Advertisement

Η κατοικία του μέχρι πρότινος Πρίγκιπα Άντριου στο Ουίνδσορ

«Ήθελα να βεβαιωθώ ότι, αν επρόκειτο να τον δω, θα είχε περάσει αρκετός χρόνος από την αποφυλάκισή του. Δεν ήταν κάτι που έκανα βιαστικά, αλλά έπρεπε να πάω να τον δω. Έπρεπε να μιλήσουμε», είπε.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ υποστήριξε ότι η συνομιλία τους κατέληξε σε αμοιβαία συμφωνία για διακοπή επαφών, την οποία, όπως είπε, τήρησε.

Ωστόσο, ξεχωριστά δικαστικά έγγραφα που αποσφραγίστηκαν τον Ιανουάριο έδειξαν ότι «μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας» — που πιστεύεται ότι είναι ο πρώην δούκας — είχε στείλει email στον Έπσταϊν γράφοντας: «Μείνε σε στενή επαφή και θα παίξουμε ξανά σύντομα!!!!»

Advertisement

Η αλληλογραφία αυτή δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή μέσω αποσφραγισμένων εγγράφων από υπόθεση του 2023 μεταξύ των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων και της JP Morgan. Η κυβέρνηση του νησιωτικού εδάφους, όπου ο Έπσταϊν είχε το ιδιωτικό του νησί και διεξήγαγε τις περισσότερες οικονομικές του δραστηριότητες, μήνυσε την τράπεζα για τις υποτιθέμενες συναλλαγές της με τον δισεκατομμυριούχο.

Η JP Morgan αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τις δραστηριότητές του, και διευθέτησε τις υποθέσεις χωρίς να παραδεχθεί ευθύνη.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι η JP Morgan είχε προειδοποιήσει την αμερικανική κυβέρνηση για συναλλαγές άνω του 1 δισ. δολαρίων που συνδέονταν με τον Έπσταϊν και ενδέχεται να σχετίζονταν με αναφορές για εμπορία ανθρώπων.

Advertisement

Η πίεση προς το Μπάκιγχαμ αυξήθηκε μετά τη μεταθανάτια δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε και τις αποκαλύψεις για τους όρους διαμονής του πρώην δούκα στο Royal Lodge, όπου επιβεβαιώθηκε ότι ζούσε ουσιαστικά χωρίς ενοίκιο.

Ο πρίγκιπας Άντριου στέκεται δίπλα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κάθριν

Η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, επανέλαβε στα απομνημονεύματά της τις κατηγορίες ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ σε τρεις περιπτώσεις, μεταξύ αυτών όταν ήταν 17 ετών και επίσης κατά τη διάρκεια ενός οργίου μετά από εμπορία της από τον Έπσταϊν.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Advertisement

Αποκαλύφθηκε επίσης την Παρασκευή ότι ο πρώην δούκας πρόκειται να λάβει ένα μεγάλο εφάπαξ ποσό και ετήσια αποζημίωση, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική του δαπάνη στη νέα του ζωή ως κοινός πολίτης, μετά από διαβουλεύσεις σχετικά με το πού θα εγκατασταθεί αφού φύγει από το Royal Lodge.

Advertisement

(Με πληροφορίες από Guardian)