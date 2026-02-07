Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ρωσία και η Ουκρανία να βρουν μια λύση για τον τερτματισμό του πολέμου -του μεγαλύτερο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο- πριν από το καλοκαίρι, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν έναν νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι σε μια εβδομάδα και ότι το Κίεβο συμφώνησε με αυτό.
Η Ουκρανία και η Ρωσία ολοκλήρωσαν αυτή την εβδομάδα τις διήμερες ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξήχθησαν υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι χωρίς σημαντική πρόοδο.
Οι Αμερικανοί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», είπε ο Ζελένσκι, με τη δημοσιοποίηση των δηλώσεών του να τελεί υπό εμπάργκο μέχρι σήμερα.
«Οι ΗΠΑ προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανώς στο Μαϊάμι, σε μια εβδομάδα», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις τριμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αμπού Ντάμπι.
(με πληροφορίες από Reuters)