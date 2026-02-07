Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ρωσία και η Ουκρανία να βρουν μια λύση για τον τερτματισμό του πολέμου -του μεγαλύτερο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο- πριν από το καλοκαίρι, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν έναν νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι σε μια εβδομάδα και ότι το Κίεβο συμφώνησε με αυτό.

Advertisement

Advertisement

Η Ουκρανία και η Ρωσία ολοκλήρωσαν αυτή την εβδομάδα τις διήμερες ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξήχθησαν υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι χωρίς σημαντική πρόοδο.

Οι Αμερικανοί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», είπε ο Ζελένσκι, με τη δημοσιοποίηση των δηλώσεών του να τελεί υπό εμπάργκο μέχρι σήμερα.

«Οι ΗΠΑ προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανώς στο Μαϊάμι, σε μια εβδομάδα», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις τριμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αμπού Ντάμπι.

(με πληροφορίες από Reuters)