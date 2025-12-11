Η Γέφυρα του Ριάλτο στη Βενετία έγινε σκηνή ενός πρωτοφανούς επεισοδίου, όταν μια γυναίκα, πιθανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, έκλεψε φορτηγό πλοιάριο αγκυροβολημένο στους πρόποδες της ιστορικής γέφυρας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα επιβιβάστηκε στο σκάφος, έβαλε μπρος τη μηχανή και προσπάθησε να κατευθυνθεί προς την περιοχή του Αγίου Μάρκου. Η απόπειρα απόπλου, ωστόσο, διήρκεσε ελάχιστα: το σκάφος προσέκρουσε στην όχθη του καναλιού, προκαλώντας ζημιά στο πρόσφατα ανακαινισμένο μαρμάρινο στηθαίο της Γέφυρας του Ριάλτο.

Una donna ha rubato un Mototopo di una ditta…forse drogata…e ha combinato un casino vicino il Ponte di Rialto…ma vogliamo rinchiudere questa gente e buttare la chiave? I danni chi li paga adesso su monumento storico? 🙄🙄🙄🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/5fZP01l5gw — Monica 🍀⚘️🌍📚🐞🎧 (@Monica09058845) December 11, 2025

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό πακέτα από το φορτίο, δημιουργώντας αναστάτωση και χάος στους πρόποδες της γέφυρας, ενώ περαστικοί και τουρίστες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι το περιστατικό.

Una donna, probabilmente in stato di alterazione, ha rubato una barca da trasporto merci ormeggiata ai piedi del ponte di Rialto. La donna è salita a bordo e ha avviato il motore cercando di allontanarsi in direzione San Marco ma dopo un breve attraversamento lungo il canale è… pic.twitter.com/cHzZGGYzyl — Repubblica (@repubblica) December 11, 2025

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας, η οποία πλέον αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες. Οι δημοτικές αρχές εξετάζουν το εύρος των ζημιών στο μνημείο και τα αίτια του απίθανου αυτού επεισοδίου.