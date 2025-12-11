Η Γέφυρα του Ριάλτο στη Βενετία έγινε σκηνή ενός πρωτοφανούς επεισοδίου, όταν μια γυναίκα, πιθανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, έκλεψε φορτηγό πλοιάριο αγκυροβολημένο στους πρόποδες της ιστορικής γέφυρας.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα επιβιβάστηκε στο σκάφος, έβαλε μπρος τη μηχανή και προσπάθησε να κατευθυνθεί προς την περιοχή του Αγίου Μάρκου. Η απόπειρα απόπλου, ωστόσο, διήρκεσε ελάχιστα: το σκάφος προσέκρουσε στην όχθη του καναλιού, προκαλώντας ζημιά στο πρόσφατα ανακαινισμένο μαρμάρινο στηθαίο της Γέφυρας του Ριάλτο.
Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό πακέτα από το φορτίο, δημιουργώντας αναστάτωση και χάος στους πρόποδες της γέφυρας, ενώ περαστικοί και τουρίστες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι το περιστατικό.
Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας, η οποία πλέον αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες. Οι δημοτικές αρχές εξετάζουν το εύρος των ζημιών στο μνημείο και τα αίτια του απίθανου αυτού επεισοδίου.