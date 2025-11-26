Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη συνοικία Τάι Πο στο Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται και πυροσβέστες να δίνουν μάχες για την κατάσβεσή της.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και κάποιοι άλλοι φέρονται να έχουν υποστεί εγκαύματα ενώ τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολλούς παγιδευμένους στο εσωτερικό του πολυόροφου κτιρίου.

