Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη συνοικία Τάι Πο στο Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται και πυροσβέστες να δίνουν μάχες για την κατάσβεσή της.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και κάποιοι άλλοι φέρονται να έχουν υποστεί εγκαύματα ενώ τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολλούς παγιδευμένους στο εσωτερικό του πολυόροφου κτιρίου.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. – local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025