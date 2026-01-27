Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη, η πορτογαλική αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση σχεδόν εννέα τόνων κοκαΐνης, έπειτα από την αναχαίτιση ενός ημι-υποβρυχίου σκάφους τύπου «narco-sub» ανοιχτά των Αζορών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης που έχει εντοπιστεί ποτέ σε τέτοιου τύπου σκάφος με προορισμό την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Πορτογαλική Δικαστική Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία της χώρας, ενώ υπήρξε στενός συντονισμός με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) και τη Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).

Advertisement

Advertisement

Το ημι-υποβρύχιο, το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Λατινική Αμερική, μετέφερε συνολικά 300 δέματα κοκαΐνης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το σκάφος τελικά βυθίστηκε, παρασύροντας στον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 35 δέματα ναρκωτικών. Οι τέσσερις άνδρες που επέβαιναν σε αυτό – τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελανός – συνελήφθησαν.

Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε περίπου 230 ναυτικά μίλια από τις Αζόρες, υπό εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή. Εκπρόσωπος της πορτογαλικής αστυνομίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει γίνει ποτέ στην Πορτογαλία». Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, η αξία των ναρκωτικών ενδέχεται να φτάνει έως και τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται «narco-sub» στα ευρωπαϊκά ύδατα. Τον Μάρτιο του 2025, οι πορτογαλικές αρχές είχαν αναχαιτίσει άλλο παρόμοιο σκάφος ανοιχτά των Αζορών, το οποίο μετέφερε σχεδόν 6,5 τόνους κοκαΐνης. Αν και τα ημι-υποβρύχια χρησιμοποιούνται από καρτέλ της Κολομβίας και άλλων χωρών της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής ήδη από τη δεκαετία του 1980, η παρουσία τους στην Ευρώπη καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2006, όταν βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σκάφος στη Γαλικία της Ισπανίας.

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο επικεφαλής της κεντρικής υπηρεσίας ναρκωτικών της ισπανικής αστυνομίας, Αλμπέρτο Μοράλες, εξήγησε ότι η πτώση των τιμών της κοκαΐνης έχει οδηγήσει τις εγκληματικές οργανώσεις να επαναχρησιμοποιούν τα ημι-υποβρύχια, αντί να τα βυθίζουν μετά από κάθε διαδρομή. Πλέον, τα φορτία ξεφορτώνονται στη θάλασσα και δημιουργούνται πλωτές πλατφόρμες ανεφοδιασμού, ώστε τα σκάφη να επιστρέφουν και να πραγματοποιούν πολλαπλές αποστολές.

Μέσα σε ένα ναρκο-υποβρύχιο:

Παράλληλα, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν τη διάλυση ενός εκτεταμένου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης που, μέσα σε έναν χρόνο, είχε εισαγάγει περισσότερους από 57 τόνους ναρκωτικών στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας ταχύπλοα σκάφη και υπεράκτιες βάσεις στον Ατλαντικό. Η έρευνα οδήγησε σε 105 συλλήψεις, την κατάσχεση 10,4 τόνων κοκαΐνης και την κατάσχεση 30 σκαφών, αποκαλύπτοντας το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.