Φάρμακα και παράνομες ουσίες δεν εξαφανίζονται εύκολα από το περιβάλλον, αλλά μπορούν να παραμείνουν σε ποτάμια και λίμνες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κοκαΐνη και τα προϊόντα διάσπασής της έχουν εντοπιστεί σε υδάτινα οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας οργανισμούς που ζουν εκεί, από μικροσκοπικά καρκινοειδή μέχρι ψάρια και καρχαρίες.

Πειράματα έχουν δείξει ότι η έκθεση σε τέτοιες ουσίες μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά των ζώων. Σε εργαστηριακές συνθήκες, μικροί υδρόβιοι οργανισμοί κινούνται πιο έντονα, ενώ καρκινοειδή εγκαταλείπουν πιο εύκολα τα καταφύγιά τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο θήρευσης.

Advertisement

Advertisement

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Current Biology, εξέτασε για πρώτη φορά άγρια ψάρια σε φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα με το science.org. Οι ερευνητές εμφύτευσαν σε νεαρούς σολομούς συσκευές που απελευθέρωναν σταδιακά κοκαΐνη ή τη βασική της μεταβολική ουσία, προσομοιώνοντας συνθήκες ρυπασμένων νερών. Μια τρίτη ομάδα ψαριών χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου.

Scientists gave salmon cocaine and the fish started swimming twice as far as normal.



To be clear, they didn't exactly "give" it to them.



European waterways are so saturated with cocaine that wild salmon are getting dosed just by existing.



They also found that sharks in the… pic.twitter.com/w41zhmj3RP April 23, 2026

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ψάρια που εκτέθηκαν στις ουσίες διατήρησαν μεγαλύτερη τάση εξερεύνησης. Συγκεκριμένα, οι σολομοί με το μεταβολίτη κινήθηκαν σχεδόν διπλάσια απόσταση κάθε εβδομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Στο τέλος του πειράματος, τα μη εκτεθειμένα ψάρια είχαν σταθεροποιηθεί κοντά στο σημείο απελευθέρωσης, ενώ τα εκτεθειμένα είχαν διασκορπιστεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν είναι ακόμη σαφές πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την επιβίωση των ψαριών, όπως το κυνήγι τροφής ή η αποφυγή θηρευτών. Επίσης, παραμένει άγνωστο αν τα αποτελέσματα ισχύουν για άγριους πληθυσμούς. Το σίγουρο είναι ότι οι χημικές ουσίες στο νερό μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συμπεριφορά της άγριας ζωής και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

(Με πληροφορίες από science.org)