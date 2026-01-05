Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από επιχείρηση ρεσάλτου των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων σε εμπορικό πλοίο με την ονομασία Fitburg, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση δολιοφθοράς υποθαλάσσιου καλωδίου τηλεπικοινωνιών. Το καλώδιο συνδέει το Ελσίνκι με το Ταλίν της Εσθονίας, διασχίζοντας τον Κόλπο της Φινλανδίας, και αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τις επικοινωνίες της περιοχής.

Στο οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, διακρίνεται στρατιωτικό ελικόπτερο να προσεγγίζει το πλοίο εν πλω, ενώ ένοπλοι άνδρες κατεβαίνουν στο κατάστρωμα με τη χρήση σχοινιών, σε μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου. Η φινλανδική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι το Fitburg κατευθυνόταν από το ρωσικό λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης προς το Ισραήλ τη στιγμή του περιστατικού, γεγονός που έχει προσδώσει διεθνή διάσταση στην υπόθεση.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι, ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, Γιάρι Λιούκκου, δήλωσε ότι οι αρχές διερευνούν «υπόθεση βαριάς διατάραξης τηλεπικοινωνιών, καθώς και βαριάς δολιοφθοράς και απόπειρας βαριάς δολιοφθοράς». Όπως τόνισε, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς προς το παρόν να έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή απαγγελίες κατηγοριών.

Το περιστατικό εντάσσεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη σχετικά με την ενίσχυση των λεγόμενων «υβριδικών απειλών» μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι απειλές αυτές περιλαμβάνουν τόσο στρατιωτικά όσο και μη στρατιωτικά μέσα, όπως κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, δολιοφθορές κρίσιμων υποδομών και τη χρήση μη συμβατικών μεθόδων πίεσης.

Η Ρωσία απορρίπτει κατηγορηματικά τέτοιες κατηγορίες, ωστόσο το ΝΑΤΟ έχει προειδοποιήσει ότι η Συμμαχία οφείλει να παραμένει σε ετοιμότητα για την προστασία του εδάφους και των υποδομών της.