Μια απίθανη υπόθεση από τη Φινλανδία είχε γίνει viral, καθώς ένα νεκρό κουνούπι αποδείχθηκε καθοριστικό στοιχείο για την εξιχνίαση κλοπής αυτοκινήτου. Οι αστυνομικοί που επιθεωρούσαν το όχημα, το οποίο είχε κλαπεί τον Ιούνιο του 2008 από τη Λάπουα, περίπου 380 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι, εντόπισαν μέσα στην καμπίνα κάτι που οι περισσότεροι θα αγνοούσαν: ένα κουνούπι γεμάτο αίμα.

Αντί να το απορρίψουν, το έστειλαν για ανάλυση. Στο εργαστήριο, οι ειδικοί εξέτασαν το DNA από το τελευταίο γεύμα αίματος του εντόμου και διαπίστωσαν ότι ανήκε σε άντρα ήδη καταγεγραμμένο στα αρχεία της αστυνομίας. Έτσι, ένα μικροσκοπικό έντομο μετατράπηκε σε κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο, σε μια υπόθεση χωρίς αυτόπτες μάρτυρες και χωρίς άμεσες ενδείξεις.

«Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ένα κουνούπι που είχε ρουφήξει αίμα και το έστειλαν για ανάλυση», εξήγησε ο αστυνομικός επιθεωρητής Σακάρι Παλομάκι, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «δεν συνηθίζεται να χρησιμοποιούμε τα κουνούπια» και ότι κατά την εκπαίδευση δεν τους είχαν δώσει τέτοιες οδηγίες. Παράλληλα, υπογράμμισε πόσο ενδελεχής ήταν η έρευνα, καθώς δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί ένα κουνούπι μέσα σε αυτοκίνητο.

Το όχημα εντοπίστηκε κοντά σε σταθμό, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της κλοπής. Ο ύποπτος αρνείται ότι το έκλεψε, ωστόσο παραδέχεται ότι βρέθηκε μέσα σε αυτό, υποστηρίζοντας πως έκανε οτοστόπ με οδηγό άλλον άνδρα.