Η Ελλάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιαζόμενο αντιαεροπορικό «θόλο» άμυνας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους με γνώση του θέματος, που μίλησαν στο Reuters.

Η Αθήνα έχει ανακοινώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς βγαίνει από την κρίση χρέους της περιόδου 2009-2018 και επιδιώκει να διατηρήσει ισορροπία με τον ιστορικό της αντίπαλο, την Τουρκία.

Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας, με την ονομασία «Ασπίδα Αχιλλέας» (“Achilles Shield”). Η Ελλάδα σχεδιάζει επίσης να προμηθευτεί νέα μαχητικά stealth, φρεγάτες και υποβρύχια από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυραυλικού πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την ‘Ασπίδα Αχιλλέας’. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα εντατικοποιηθούν τον επόμενο μήνα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν περίπου το 25% του έργου.

Το κόστος των 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS, τα οποία κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit (ESLT.TA), εκτιμάται στα 650 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, που πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ διατηρούν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές ασκήσεις και λειτουργούν μαζί ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα.

Ένας δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί επίσης τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, θέλει να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικής προέλευσης OSA, TOR-M1 και S-300.

Το 2024, η Ελλάδα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων από το Ισραήλ, αλλά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ανέβαλαν τις συζητήσεις, σύμφωνα με τον δεύτερο αξιωματούχο.