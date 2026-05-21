Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει δώσει οδηγία το υψηλού επιπέδου (κοντά σε επίπεδο κατάλληλο για όπλα) εμπλουτισμού ουράνιο που έχει στα χέρια της η χώρα να μην αποσταλεί στο εξωτερικό, ανέφεραν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, σύμφωνα με το Reuters- σε κάτι που εκλαμβάνεται ως σκλήρυνση της στάσης της Τεχεράνης απέναντι σε μία από τις κύριες απαιτήσεις των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η εντολή του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω δυσκολίες στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να περιπλέξει περισσότερο τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters πως ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσει το Ισραήλ ότι το απόθεμα ουρανίου υψηλού επιπέδου εμπλουτισμού του Ιράν, που είναι απαραίτητο για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, θα απομακρυνθεί από το Ιράν και πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει σχετική ρήτρα.

Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες της Δύσης έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει το Ιράν πως θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υποδεικνύοντας την προσπάθεια για εμπλουτισμό ουρανίου στο 60%, πάνω από ό,τι χρειάζεται για πολιτική χρήση και κοντά στο 90% που απαιτείται για όπλο. Το Ιράν αρνείται πως επιθυμεί πυρηνικά όπλα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει ότι δεν θα θεωρήσει πως ο πόλεμος έχει τελειώσει μέχρι το εμπλουτισμένο ουράνιο να φύγει από το Ιράν, η Τεχεράνη να σταματήσει να υποστηρίζει πολιτοφυλακές – «πληρεξούσιους» και εξαλειφθούν οι βαλλιστικές πυραυλικές της δυνατότητες.