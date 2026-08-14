Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε πρόσφατα με αυτισμό, προσθέτοντας τη διάγνωση αυτή στις προηγούμενες αναφορές του για ΔΕΠΥ και σύνδρομο Τουρέτ.

Ο καλλιτέχνης δηλώνει ότι οι διαγνώσεις αυτές εξηγούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, χρησιμοποιώντας το χιούμορ ως μέσο διαχείρισης.

Ο τραγουδιστής αξιοποιεί τη δημιουργικότητα για να περιορίσει τις παρεμβατικές σκέψεις και το άγχος που προκαλεί το ιδιαίτερα δραστήριο μυαλό του.

Στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις περιόδους εξάρτησης από ουσίες που ακολούθησαν την επαγγελματική του καταξίωση στη δεκαετία του 1990.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε και με αυτισμό, μιλώντας με τον χαρακτηριστικά αφοπλιστικό τρόπο του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι έχει ήδη ΔΕΠΥ και πως πρόσφατα έμαθε ότι βρίσκεται επίσης στο φάσμα του αυτισμού, κάτι που, όπως είπε, «λατρεύει», καθώς η νέα διάγνωση εξηγεί πολλά από όσα βιώνει.

Με διάθεση αυτοσαρκασμού, ο Ρόμπι Γουίλιαμς αστειεύτηκε ότι η διάγνωση αποτελεί πλέον το προσωπικό του «χαρτί εξόδου από τη φυλακή». Όπως είπε χαρακτηριστικά, για διάφορες παράξενες συμπεριφορές του μπορεί πλέον να λέει απλώς «συγγνώμη, είμαι αυτιστικός», προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

Advertisement

Advertisement

Αναφερόμενος στη ΔΕΠΥ, εξήγησε ότι έχει τη δυνατότητα να αφοσιώνεται απόλυτα σε κάτι που τον ενδιαφέρει, ενώ την ίδια στιγμή δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε οτιδήποτε άλλο. «Ρωτήστε τα παιδιά μου», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής μίλησε ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα ώστε να διατηρεί το μυαλό του απασχολημένο και να περιορίζει τις σκέψεις που του προκαλούν φόβο ή πανικό. Όπως εξήγησε, έχει αναπτύξει εμμονή με τη δημιουργία εικόνων και αστείου περιεχομένου, καθώς όταν ασχολείται με αυτά «δεν σκέφτεται τον εαυτό του».

Όπως περιέγραψε, το μυαλό του είναι ιδιαίτερα δημιουργικό, όμως η ίδια δημιουργικότητα μπορεί να στραφεί προς φόβους και σενάρια που τον αναστατώνουν. Για τον λόγο αυτό προσπαθεί συνειδητά να το κατευθύνει προς κάτι πιο θετικό. Μιλώντας για την ένταση των παρεμβατικών σκέψεων που βιώνει, αποκάλυψε ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα σε αεροπλάνο. Όπως είπε, ενώ καθόταν στη θέση του, σκέφτηκε: «Κι αν έχω τηλεκίνηση και οι παρεμβατικές σκέψεις μου δώσουν εντολή στο αεροπλάνο να συντριβεί;».

Ο ίδιος γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα ακραίο και παράλογο σενάριο, ωστόσο, όπως εξήγησε, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί το μυαλό του. «Είναι καλύτερο να εκπαιδεύω τον εγκέφαλό μου να κάνει κάτι άλλο, αντί να ανησυχώ ότι έχω υπερφυσικές δυνάμεις και μπορεί να ρίξω ένα αεροπλάνο», πρόσθεσε.

Ο 18 φορές βραβευμένος με BRIT τραγουδιστής έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ τρεις φορές. Όπως έχει πει με χιούμορ, κάθε φορά ξεχνούσε ότι είχε ήδη λάβει τη συγκεκριμένη διάγνωση. Η πρώτη διάγνωση έγινε περίπου το 2006, όταν διάβασε στο διαδίκτυο τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ και διαπίστωσε ότι αναγνώριζε τον εαυτό του σε όλα.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει επίσης μιλήσει δημόσια για τις εξαρτήσεις του και τις περιόδους αποκατάστασης που ακολούθησαν μετά την εκτόξευση της καριέρας του στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Έχει παραδεχτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισε να κάνει κατάχρηση χαπιών, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τα συνθλίβει και να τα εισπνέει.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο podcast «I’m ADHD! No You’re Not», ο τραγουδιστής είχε αναφέρει ακόμη ότι συνειδητοποίησε πως έχει σύνδρομο Τουρέτ.

Με πληροφορίες από The Independent