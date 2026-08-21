Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ρώσος μαθηματικός Αζάτ Μιφτάχοφ κατάφερε να επιλύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κράτησής του, χωρίς πρόσβαση σε βιβλιοθήκες ή διαδίκτυο.

Η έρευνά του σχετικά με την εικασία του Chui δημοσιεύθηκε στο γαλλικό επιστημονικό περιοδικό Revue de la filière mathématiques τον Ιούνιο του 2026.

Ο Γάλλος μαθηματικός Μπερνάρ Ραντέ συνέδραμε στην προετοιμασία της εργασίας, η οποία αποτελεί το πρώτο πρωτότυπο άρθρο του συγκεκριμένου τεύχους.

Ο Μιφτάχοφ εκτίει ποινή φυλάκισης για κατηγορίες που σχετίζονται με την «δικαιολόγηση της τρομοκρατίας» και έχει καταγγείλει περιστατικά βασανιστηρίων εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ρώσος μαθηματικός και αναρχικός Αζάτ Μιφτάχοφ κατάφερε, ενώ κρατούνταν σε φυλακή στο Ντιμιτρόβγκραντ, να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα και να δει τη σχετική έρευνα να δημοσιεύεται στη γαλλική Revue de la filière mathématiques (RMS). Η δημοσίευση επιβεβαιώνεται και από την επίσημη σελίδα του περιοδικού, όπου το τεύχος RMS 136-4 αναφέρεται ως έκδοση Ιουνίου–Ιουλίου–Αυγούστου 2026.

Η εργασία έχει τίτλο «La conjecture de Chui dans un cadre hilbertien», δηλαδή «Η εικασία του Chui σε πλαίσιο χώρου Hilbert». Πρόκειται για το πρώτο πρωτότυπο ερευνητικό άρθρο του συγκεκριμένου τεύχους.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη ιστορία, όχι μόνο λόγω των συνθηκών κράτησης του Αζάτ Μιφτάχοφ, αλλά και επειδή το αποτέλεσμα κατάφερε να περάσει από τη διαδικασία επιστημονικής δημοσίευσης.

Ο Μιφτάχοφ, φυλακισμένος στη Ρωσία, εργάστηκε επί περίπου τέσσερις μήνες πάνω σε μια τροποποιημένη εκδοχή προβλήματος που συνδέεται με την εικασία του Chui. Το έκανε χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε επιστημονική βιβλιοθήκη και με ελάχιστες δυνατότητες επικοινωνίας με άλλους μαθηματικούς.

Ο Γάλλος μαθηματικός Bernard Randé, μέλος της Solidarité FreeAzat, του έστειλε το πρόβλημα και στη συνέχεια βοήθησε στην προετοιμασία του αποτελέσματος για δημοσίευση. Το άρθρο, με τίτλο «La conjecture de Chui dans un cadre hilbertien», δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου–Αυγούστου 2026 της γαλλικής Revue de la filière mathématiques (RMS) και αποτέλεσε το πρώτο πρωτότυπο ερευνητικό άρθρο του τεύχους.

Πηγή: Solidarité FreeAzat

Ο Μιφτάκοφ, μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα μαθηματικών και μηχανικής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, συνελήφθη για πρώτη φορά το 2019. Τον Ιανουάριο του 2021, καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης σε φυλακή γενικού καθεστώτος σε υπόθεση επίθεσης σε γραφείο της Ενωμένης Ρωσίας. Οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι ο Μιφτάκοφ και άλλοι αναρχικοί έσπασαν ένα παράθυρο και πέταξαν μέσα μια βόμβα καπνού. Ο Μιφτάκοφ δήλωσε αθώος.

Αφέθηκε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο του 2023, αλλά συνελήφθη ξανά αμέσως έξω από την φυλακή – αυτή τη φορά σε υπόθεση «δικαιολόγησης της τρομοκρατίας». Η κατηγορία βασίστηκε σε μια φερόμενη συνομιλία μεταξύ του Μιφτάκοφ και ενός συγκρατούμενού του. Αυτός ο κρατούμενος, ο οποίος αργότερα έγινε ο κύριος μάρτυρας της κατηγορίας, σκοτώθηκε στη συνέχεια στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Azat Miftakhov, mathematician and anarchist, sentenced to 4 years in prison for “justifying terrorism” over TV comments made with inmates. He was arrested in Sept. after release from 4-year “hooliganism” term. New term exceeds prosecution’s request



Photo: Ilya Vaga /It’s My City pic.twitter.com/Ehpk4bMR64 Advertisement March 28, 2024

Στη δεύτερη υπόθεση, ο Μιφτάκοφ καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, με τα πρώτα δυόμισι χρόνια να εκτίζονται στη φυλακή και τα υπόλοιπα σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Ενώ κρατούνταν στη φυλακή στο Ντιμίτροβγκραντ, έλυσε το μαθηματικό πρόβλημα που είχε προτείνει ο Randé.

Αφού εκτισε το μέρος της ποινής του στη φυλακή, ο Μιφτάκοφ μεταφέρθηκε στο IK-18 Polar Owl, μια φυλακή στον οικισμό Kharp στην Αυτόνομη Περιφέρεια Yamalo-Nenets. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Polar Owl βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το IK-3 Polar Wolf, όπου ο εκλιπών πολιτικός της αντιπολίτευσης και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς Aλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με μια θανατηφόρα τοξίνη που προέρχεται από βάτραχο τον Φεβρουάριο του 2024.

Τον Μάιο, ο Μιφτάκοφ ανέφερε ότι λίγο μετά την άφιξή του στο Polar Owl, το προσωπικό της φυλακής και δύο κρατούμενοι τον βασάνισαν για αρκετές ώρες. Είπε ότι τον χτύπησαν στα πέλματα με ένα ξύλινο σφυρί, τον απείλησαν με σεξουαλική βία, τον απείλησαν να τον βουτήξουν σε φρεάτιο λυμάτων, του έκοψαν την αναπνοή και τον βασάνισαν με ηλεκτροσόκ.

Advertisement

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας αρνήθηκε αρχικά να κινήσει ποινική υπόθεση για το θέμα, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί για βασανιστήρια δεν είχαν επιβεβαιωθεί. Στη συνέχεια, στις 15 Ιουλίου, ένα δικαστήριο στο Labytnangi έκρινε ότι η αδράνεια του ερευνητή ήταν παράνομη και διέταξε τη διόρθωση των παραβιάσεων.