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Οι χρήστες υποστηρίζουν ότι η Μπεστ δημοσίευσε βίντεο από την κατοικία του Ντίας στο Τσέσαϊρ, ενισχύοντας τις εικασίες για τη σχέση τους.

Κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες, παρά την επικοινωνία των μέσων ενημέρωσης με τις πλευρές τους.

Ο Ντίας είχε χωρίσει τον περασμένο Μάιο από την παρουσιάστρια Μάγια Τζάμα, έπειτα από δεκαοκτάμηνη σχέση και κοινή συγκατοίκηση.

Η σύνδεση του ποδοσφαιριστή με το γερμανικό μοντέλο παραμένει μέχρι στιγμής μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία που βασίζεται αποκλειστικά σε διαδικτυακές ενδείξεις.

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Φουντώνουν οι φήμες για νέο ειδύλλιο στη ζωή του Ρούμπεν Ντίας, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του από τη γνωστή παρουσιάστρια Μάγια Τζάμα. Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να έχει έρθει κοντά με το μοντέλο Βαλεντίνα Μπεστ, χωρίς μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο να έχει επιβεβαιώσει τη σχέση.

Αφορμή για τις νέες φήμες στάθηκε ένα βίντεο που ανέβασε η 28χρονη Βαλεντίνα στο TikTok. Οι πιο παρατηρητικοί ακόλουθοί της υποστήριξαν ότι τα πλάνα τραβήχτηκαν μέσα στην πολυτελή έπαυλη του Ντίας στο Τσέσαϊρ, αναγνωρίζοντας στοιχεία από την κουζίνα και το γυμναστήριο του σπιτιού.

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Η κατοικία, αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων λιρών, είχε αποτελέσει στο παρελθόν μέρος φιλανθρωπικής κλήρωσης της Omaze. Η Βαλεντίνα δημοσίευσε παράλληλα φωτογραφία από Costa Coffee στο Alderley Edge του Τσέσαϊρ, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις εικασίες των χρηστών των social media.

Το μοντέλο από τη Γερμανία, που διαθέτει περίπου 162.000 followers, είχε συνδεθεί για πρώτη φορά με τον Πορτογάλο διεθνή το 2024. Η Daily Mail αναφέρει ότι έχει επικοινωνήσει και με τις δύο πλευρές για σχόλιο σχετικά με τις φήμες, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση.

Ο Ντίας και η Μάγια Τζάμα χώρισαν τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 18 μήνες σχέσης. Μάλιστα, ο χωρισμός ήρθε μόλις τέσσερις μήνες μετά τη συγκατοίκησή τους στην έπαυλη του ποδοσφαιριστή.

Πηγές είχαν υποστηρίξει τότε ότι δεν υπήρξε κάποια μεγάλη ρήξη μεταξύ τους και ότι η απόφαση ήταν κοινή. Η έντονη επαγγελματική δραστηριότητα και οι αυξημένες υποχρεώσεις και των δύο φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

«Δεν υπάρχει κακή διάθεση μεταξύ τους. Εξακολουθούν να τρέφουν μεγάλη εκτίμηση ο ένας για τον άλλον», είχε αναφέρει πηγή, προσθέτοντας ότι η Μάγια είχε μπροστά της ένα απαιτητικό πρόγραμμα γυρισμάτων, ενώ ο Ντίας είχε επικεντρωθεί στις ποδοσφαιρικές του υποχρεώσεις.

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Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στα MTV Europe Music Awards στο Μάντσεστερ τον Νοέμβριο του 2024 και ξεκίνησαν να βγαίνουν έναν μήνα αργότερα.

Η σχέση τους είχε περάσει και μια δύσκολη στιγμή τον Ιανουάριο, όταν διαρρήκτες εισέβαλαν στην έπαυλή τους, ενώ ο Ντίας αγωνιζόταν εκτός έδρας απέναντι στη Γαλατασαράι και η Μάγια βρισκόταν στη Νότια Αφρική για τα γυρίσματα του «Love Island: All Stars».

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Οι δράστες φέρεται να αφαίρεσαν αντικείμενα αξίας χιλιάδων λιρών, μεταξύ των οποίων επώνυμα ρούχα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το αν ο Ρούμπεν Ντίας και η Βαλεντίνα Μπεστ είναι ζευγάρι παραμένει μια φήμη που τροφοδοτείται κυρίως από τα social media.

Με πληροφορίες από τη DailyMail

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