Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Ρουμανία στο ίδιο σημείο όπου, στις 27 Ιανουαρίου σκοτώθηκαν οι επτά φίλους του ΠΑΟΚ.

Τότε, δέκα φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα στο παιχνίδι με τη Λυών, όταν ενεπλάκησαν σε τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Το δυστύχημα είχε συμβεί στον αυτοκινητόδρομο DN6, έναν δρόμο που έχει χαρακτηριστεί ως «Δρόμος του Θανάτου», λόγω των πολλών και συχνά θανατηφόρων τροχαίων που έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο σημείο.

Την Κυριακή, 8/2, σημειώθηκε ακόμη ένα τραγικό δυστύχημα στην ίδια περιοχή, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα: «Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην DN6, το τμήμα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα, φίλαθλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο οδηγός ενός φορτηγού φέρεται να απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και εισήλθε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα βαν. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 58χρονου οδηγού του βαν και δύο παιδιών ηλικίας 16 και 13 ετών, αντίστοιχα».