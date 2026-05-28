Η Ολίβια Ροντρίγκο τοποθετήθηκε δημόσια στη «δυσάρεστη» αντιπαράθεση που προκάλεσε η νέα της εμφάνιση με το φόρεμα τύπου babydoll, αναφέροντας ότι «αποδεικνύει πόσο πραγματικά έχουμε κανονικοποιήσει την παιδεραστία στην κουλτούρα μας».

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η Αμερικανή ποπ σταρ κυκλοφόρησε το βίντεο για το πρόσφατο single της «Drop Dead», το οποίο θα περιλαμβάνεται στο τρίτο της άλμπουμ «You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love».

Στο βίντεο, βλέπουμε τη Ροντρίγκο να καταλαμβάνει το Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι, φορώντας ένα σύνολο από τη συλλογή pre-fall 2026 της Chloé. Έκτοτε, έχει επαναλάβει αυτό το στυλ στις ζωντανές εμφανίσεις της, με ορισμένους να το χαρακτηρίζουν ως «παιδικό».

Το Teen Vogue χαρακτηρίζει ένα babydoll φόρεμα ως «ένα φόρεμα μίνι μήκους με χαλαρή, εφαρμοστή γραμμή», προσθέτοντας: «Τα babydolls είναι συνήθως αμάνικα ή έχουν κοντά μανίκια και είναι κοντά σε μήκος, φτάνοντας γενικά μέχρι τα μέσα του μηρού ή ελαφρώς ψηλότερα».

Olivia Rodrigo addresses backlash over her babydoll dresses and says it reflects “normalized pedophilia” in culture:



“I have worn outfits that are maybe revealing on stage, like, I’ve worn a sparkly bra and little shorts, which is my right- that wasn’t inappropriate, but me… pic.twitter.com/uD5hYCoK0i — Buzzing Pop (@BuzzingPop) May 27, 2026

Μια ανάρτηση του DeuxMoi στο Instagram έχει δεχτεί πολλά σχόλια που υπογραμμίζουν τις αντιδράσεις που προκάλεσε η νέα στυλιστική επιλογή της Ροντρίγκο. «Γιατί στο διάολο αυτές οι ποπ σταρ της Gen Z φορούν φορεματάκια για μικρά παιδιά;», έγραψε κάποιος. Άλλοι χαρακτήρισαν το φόρεμά της «ενοχλητικό» και «ανατριχιαστικό».

Κάποιος άλλος επέκρινε τη Ροντρίγκο επειδή «φορούσε ρούχα που προφανώς προορίζονται για μικρά κορίτσια, ενώ χόρευε προκλητικά στο πάτωμα της σκηνής».

Ωστόσο, άλλοι υπερασπίστηκαν το αμφιλεγόμενο στυλ της 23χρονης τραγουδίστριας. «Προσπαθεί να υιοθετήσει το στυλ της Κόρτνεϊ Λοβ από τη δεκαετία του ’90, απλά δεν της ταιριάζει», σχολίασε κάποιος. Στο Threads, ένας χρήστης είπε: «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ. ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ «ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ».

Ένας άλλος θαυμαστής ρώτησε: «Γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί με αυτό;! Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα στυλ που θυμίζει τη δεκαετία του ’90. Είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή της κοριτσίστικης, επαναστατικής ροκ αισθητικής της. Οι άντρες είναι αηδιαστικοί και δεν πρέπει να την κατηγορούν γι’ αυτό. Αν επρόκειτο για κάποιον άλλο καλλιτέχνη, ίσως θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση, αλλά γνωρίζουμε καλά την καλλιτεχνική οπτική της Ολίβια».

Olivia Rodrigo on the criticism she received for wearing babydoll dresses, via Popcast:



"Me, fully covered up in a dress that people deem to be childlike, was inappropriate. It shows how we just really normalize pedophili@ in our culture." pic.twitter.com/Cqcqg4JH34 May 27, 2026

Η ίδια η Ροντρίγκο μίλησε για την αρνητική αντίδραση κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο Popcast της εφημερίδας «The New York Times». «Αυτό με έχει αναστατώσει πολύ. Όχι καν για μένα – δηλαδή, δεν με νοιάζει. Ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει», ξεκίνησε.

«Αυτό που πραγματικά με ενοχλεί είναι ότι νιώθω ότι έχω φορέσει ρούχα που ίσως είναι αποκαλυπτικά επί σκηνής. Έχω βγει στη σκηνή με ένα λαμπερό σουτιέν και μικρά σορτς, κάτι που είναι δικαίωμά μου. Είναι διασκεδαστικό. Ένιωθα άνετα και ωραία με αυτά.

«Και αυτό δεν ήταν "ακατάλληλο", αλλά εγώ, πλήρως καλυμμένη με ένα φόρεμα που οι άνθρωποι θεωρούν παιδικό, ήμουν "ακατάλληλη". Και απλά πιστεύω ότι αυτό δείχνει πόσο πραγματικά κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα μας».

Η Ροντρίγκο συνέχισε: «Και επίσης είναι απλώς αυτό το αφήγημα που μας τροφοδοτούν ως κορίτσια από τότε που είμαστε πολύ μικρές, η οποία είναι: “Μην το φοράς αυτό γιατί τότε ένας άντρας θα σεξουαλικοποιήσει το σώμα σου και θα είναι δικό σου το φταίξιμο”. Είναι τόσο περίεργο. Και δεν πίστευα καθόλου ότι φαινόμουν σέξι με αυτό.

«Σκεφτόμουν: “Αυτό είναι τόσο ωραίο. Νιώθω σαν να μοιάζω με την Κάθλιν Χάνα (σ.σ τραγουδίστρια του φεμινιστικού πανκ συγκροτήματος Bikini Kill και είναι επικεφαλής του ηλεκτροπανκ συγκροτήματος Le Tigre) ή την Κόρτνεϊ Λοβ… όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι ηρωίδες μου. Και ένιωθα ωραία και άνετα με αυτό. Απλά πιστεύω ότι αν αρχίσουμε να ντυνόμαστε με τρόπο που να λέμε: «Ω, δεν θέλω κάποιος τρελός να πιστεύει ότι είμαι σέξι σαν μωρό», ή κάτι τέτοιο. Πιστεύω απλά ότι είναι σαν να χάνουμε λίγο το νόημα».

Και κατέληξε: «Απλώς νιώθω μεγάλη ανάγκη να προστατεύσω τις νεότερες γυναίκες και τα κορίτσια, και δεν θέλω με τίποτα να τους τροφοδοτούν με αυτή τη ρητορική, υποθέτω. Δεν πρέπει να φέρεις εσύ την ευθύνη για το γεγονός ότι κάποιος άντρας σε σεξουαλικοποιεί με έναν τρόπο που δεν ήταν ποτέ δική σου πρόθεση».

