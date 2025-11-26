Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα βίντεο στο οποίο η 44χρονη δασκάλα Ράντι Νικόλ Τζάκσον Στέιπλς φαίνεται να χτυπά βίαια τον 12χρονο γιο της, επειδή δεν είχε ολοκληρώσει τις δουλειές του σπιτιού που του είχε αναθέσει.

Στο επίμαχο υλικό, η εκπαιδευτικός -στην οποία στο παρελθόν της είχε απονεμηθεί ο τίτλος της «δασκάλας της χρονιάς» στην Αλαμπάμα-, φαίνεται να επιβάλλει πάνω από είκοσι χτυπήματα με ζώνη στο παιδί. Μετά τον ξυλοδαρμό, η 44χρονη αρπάζει τον 12χρονο από τα μαλλιά και τον ρίχνει στο πάτωμα.

Advertisement

Advertisement

🔞 Alabama’s “Teacher of the Year” becomes the face of a shocking viral video showing her beating her son



A woman is seen whipping her child with a belt, shouting at him, and at one point even lifting the boy by his hair — allegedly because he didn’t finish his household chores.… pic.twitter.com/NQZa9WAr8O — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2025

Η δημοσιοποίηση του βίντεο οδήγησε στη σύλληψή της, με την κατηγορία της εσκεμμένης κακοποίησης ανηλίκου κάτω των 18 ετών. Το βίντεο ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 24χρονος γιος της, ο οποίος το έλαβε από ένα από τα μικρότερα αδέλφια του.

Όπως δήλωσε, «δεν αισθανόμουν ότι έπρεπε να εργάζεται στο σχολείο ή να φέρεται έτσι στα μικρά μου αδέλφια. Ξέρετε, μου το έκανε αυτό σε όλη μου τη ζωή, και τώρα είμαι 24 ετών». Μετά το περιστατικό, η διεύθυνση του Cottage Hill Christian Academy αποφάσισε την άμεση απόλυσή της.

Ο σερίφης της κομητείας Μομπάιλ σχολίασε: «Η πειθαρχία υποτίθεται ότι υπάρχει προκειμένου να διορθώνονται συμπεριφορές. Εδώ τα όρια ξεπεράστηκαν κατά πολύ. Το να τον αρπάζει από τα μαλλιά, να φωνάζει και να βρίζει μ’ αυτόν τον τρόπο -ενώ εργάζεται σε χριστιανικό σχολείο-, το θεώρησα αποκρουστικό. Είναι αηδιαστικό να βλέπεις κάποιον να φέρεται έτσι στο ίδιο του το παιδί», κατέληξε.

Με πληροφορίες από People