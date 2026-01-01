Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος εξελέγη τον Νοέμβριο, ορκίστηκε σήμερα 1 Ιανουαρίου, δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Ράμα Ντουουάτζι.

Στη διάρκεια μιας σύντομης τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιστορικό σταθμό του μετρό στο Μανχάταν, ο 34χρονος Μαμντάνι ορκίστηκε ενώπιον της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, ένθερμη υποστηρίκτρια του νέου δημάρχου.

Advertisement

Advertisement

Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ορκίστηκε στο Κοράνι, το οποίο κρατούσε η καλλιτέχνης σύζυγός του Ντουουάτζι. Το αντίτυπο που χρησιμοποιήθηκε στην ορκωμοσία του ανήκε στον Αφροαμερικανό ιστορικό, συλλέκτη και ακτιβιστή από το Χάρλεμ, Αρτούρο Σόμπουργκ, ο οποίος θεωρείται από τους θεμελιωτές της Μαύρης Ιστορίας.

Zohran Mamdani becomes the mayor of New York City after taking the oath of office at an historic, decommissioned subway station in Manhattan. Mamdani was sworn in as the first Muslim leader of America’s biggest city, placing his hand on a Quran as he took his oath. pic.twitter.com/D6qyebCa6L January 1, 2026

«Καλή χρονιά στους Νεοϋορκέζους, τόσο μέσα σε αυτή τη σήραγγα όσο και πάνω από αυτή», είπε ο Μαμντάνι, προσθέτοντας ότι αυτή είναι «πραγματικά μια τιμή και ένα προνόμιο ζωής».

Ο Μαμντάνι εξήγησε τον λόγο που επέλεξε να γίνει η ορκωμοσία του στον σταθμό Old City Hall, με τους κομψούς θόλους και τα πολύχρωμα βιτρό που χρονολογείται από το 1904, λέγοντας ότι αντιπροσωπεύει στα μάτια του «μια πόλη που τόλμησε να είναι ταυτόχρονα όμορφη και ικανή να μεταμορφώσει τη ζωή των εργατικών τάξεων».

Με βάση τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης η θητεία του δημάρχου της πόλης ξεκινά την 1η Ιανουαρίου μετά τις εκλογές. Προκειμένου να μην υπάρξει αμφιβολία για το ποιος είναι επικεφαλής της πιο πολυπληθούς πόλης των ΗΠΑ, είναι πλέον παράδοση να πραγματοποιείται μια μικρή τελετή ορκωμοσίας του δημάρχου αμέσως μετά τα μεσάνυκτα.

Μέσα στην ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί στα σκαλιά του δημαρχείου η επίσημη τελετή ορκωμοσίας του Μαμντάνι, της οποίας θα προεδρεύσει ο Μπέρνι Σάντερς, ο γεννημένος στο Μπρούκλιν Δημοκρατικός προοδευτικός γερουσιαστής του Βερμόντ.

Advertisement

Περίπου 4.000 καλεσμένοι αναμένονται στο πάρκο μπροστά από το δημαρχείο της Νέας Υόρκης για να παρακολουθήσουν τις ομιλίες και τις μουσικές εκδηλώσεις. Εξάλλου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν απευθείας την «Ορκωμοσία μιας νέας εποχής», όπως την έχει χαρακτηρίσει η ομάδα του Μαμντάνι, μέσω οθονών που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του Μπρόντγουεϊ.

Δήμαρχος της «πόλης που δεν κοιμάται ποτέ»

Μετά την ορκωμοσία του ο Μαμντάνι θα μετακομίσει από το διαμέρισμά του με ένα υπνοδωμάτιο στην Αστόρια, το οποίο προστατεύεται από τις απότομες αυξήσεις τιμών χάρη στο πρόγραμμα σταθεροποίησης ενοικίων της πόλης, στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία των δημάρχων της Νέας Υόρκης στην πολυτελή περιοχή Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν.

Ο γεννημένος στην Ουγκάντα γιος μεταναστών Μαμντάνι εκλέχθηκε με βάση ένα πρόγραμμα εντελώς αντίθετο από την ατζέντα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με όλα σχεδόν τα ζητήματα, από την οικονομία ως τη μετανάστευση. Ωστόσο, οι δύο άνδρες είχαν μια αναπάντεχα θερμή συνάντηση στον Λευκό Οίκο μετά την εκλογή του Μαμντάνι.

Advertisement

Ο Μαμντάνι, ο οποίος διαθέτει μικρή πολιτική εμπειρία, έχει πολλή δουλειά να κάνει προκειμένου να εφαρμόσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, εκπλήρώνοντας και τις αντίστοιχες προσδοκίες στους Νεοϋορκέζους.

Βέβαια, δεν είναι ακόμη γνωστό πώς ο Μαμντάνι σκοπεύει να υλοποιήσει τις άλλες προεκλογικές υποσχέσεις του, όπως η ανέγερση 200.000 οικονομικά προσιτών κατοικιών, δωρεάν παιδικοί σταθμοί για όλους, δημόσια σούπερ μάρκετ με χαμηλές τιμές, δωρεάν λεωφορεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement