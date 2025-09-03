Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατέγραψαν οι κάμερες λίγο μετά τη συνάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στο περιθώριο των εορτασμών στο Πεκίνο για την επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τους δύο ηγέτες να εμφανίζονται ικανοποιημένοι. Ωστόσο, αμέσως μετά, το προσωπικό της βορειοκορεατικής αποστολής εισήλθε στον χώρο και προχώρησε σε έναν σχολαστικό καθαρισμό: όλα τα έπιπλα που είχε αγγίξει ο Κιμ γυαλίστηκαν, ενώ το ποτήρι του απομακρύνθηκε διακριτικά σε δίσκο. Όπως φάνηκε, στόχος ήταν να εξαφανιστεί κάθε πιθανό ίχνος DNA του ηγέτη.

Advertisement

Advertisement

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram δείχνει μέλος της συνοδείας να σκουπίζει επίμονα την καρέκλα και τα ξύλινα μπράτσα της, αλλά και το τραπεζάκι δίπλα της, ενώ άλλη εργαζόμενη απομάκρυνε το ποτήρι του Κιμ.

North Korean leader Kim Jong Un's aides meticulously sanitize his presence after he leaves a room. They wipe down the chairs he sits and remove everything he touches to, reportedly, prevent foreign intelligence from collecting his DNA or biological traces.



Video source: @runews pic.twitter.com/5X4LEZYKXM September 3, 2025

«Μετά τις διαπραγματεύσεις, το προσωπικό που συνόδευε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας κατέστρεψε προσεκτικά όλα τα ίχνη της παρουσίας του», ανέφερε ο Ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γιουνασέφ, προσθέτοντας: «Πήραν το ποτήρι, καθάρισαν την καρέκλα και κάθε σημείο των επίπλων που άγγιξε». Παρά ταύτα, Κιμ και Πούτιν αποχώρησαν χαμογελαστοί και συνέχισαν τη συζήτηση πίνοντας τσάι.

Δεν είναι σαφές αν η διαδικασία αυτή έγινε με εντολή του ίδιου του Κιμ, από φόβο απέναντι στις ρωσικές ή κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η πρακτική προστασίας του γενετικού υλικού δεν είναι μοναδική. Η Daily Mail υπενθυμίζει ότι οι σωματοφύλακες του Πούτιν συλλέγουν ακόμη και τα ούρα ή τα περιττώματά του σε ειδικά σφραγισμένα δοχεία, τα οποία μεταφέρονται απευθείας στη Μόσχα από το 2017, ώστε να αποτραπεί κάθε απόπειρα συλλογής πληροφοριών για την υγεία του μέσω βιολογικών δειγμάτων.