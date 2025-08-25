Κλειστά παραμένουν σχολεία και αεροδρόμια στο Βιετνάμ, το οποίο προετοιμάζεται για τον ισχυρότερο τυφώνα που θα «χτυπήσει» τη χώρα τη φετινή χρονιά.

Ο τυφώνας Kajiki έχει ριπές ανέμου που φτάνουν τα 166 χλμ/ώρα στη θάλασσα και βρισκόταν περίπου 110 χιλιόμετρα μακριά από το βόρειο τμήμα της κεντρικής ακτογραμμής του Βιετνάμ τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, αναμένεται να πλήξει την ξηρά έως το απόγευμα της Δευτέρας (25/8). «Αυτή είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη και ταχύτατα κινούμενη καταιγίδα», τόνισε η κυβέρνηση του Βιετνάμ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Κυριακής, προειδοποιώντας για σφοδρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Προετοιμασίες ενόψει τυφώνα στο Βιετνάμ

Ο Kajiki αναμένεται να πλήξει επαρχίες λιγότερο βιομηχανοποιημένες σε σχέση με πέρυσι όπου ο τυφώνας Γιάγκι σκότωσε περίπου 300 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές ύψους 3,3 δισ δολαρίων.

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις παράκτιες περιοχές, ενώ περισσότεροι από 16.500 στρατιώτες και 107.000 μέλη παραστρατιωτικών δυνάμεων έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να συνδράμουν στην εκκένωση.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν την Κυριακή ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι θα απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, την ώρα που τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια.

Σύμφωνα με την αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Βιετνάμ, δύο αεροδρόμια στις επαρχίες Ταν Χόα και Κουάνγκ Μπινχ έχουν κλείσει λόγω του τυφώνα Kajiki, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Vietnam Airlines και Vietjet ακύρωσαν δεκάδες πτήσεις στην περιοχή.

Ο Kajiki πέρασε ξυστά από τις νότιες ακτές της Κίνας την Κυριακή. Η νοτιότερη επαρχία της χώρας υποβάθμισε το πρωί της Δευτέρας την επικινδυνότητα για τον τυφώνα, ωστόσο προειδοποίησε για σφοδρές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο τμήμα του Χαϊνάν.