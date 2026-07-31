Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 19:46 απόψε (ώρα Ιταλίας, 20:46 στην Ελλάδα) σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη.

Momenti di paura a Napoli nella serata di oggi, 31 luglio, per una forte scossa di terremoto avvertita in gran parte della città. Il sisma è stato registrato tra le 19.46 e le 19.50 dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv pic.twitter.com/IkPfhy90xi Advertisement Advertisement July 31, 2026

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2,6 χιλιόμετρα.

⚠️Il Sindaco di Pozzuoli ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) a seguito dei numerosi danni dopo il terremoto di 4.7.



Video di Mario Compagno Zazzaro. Dalle ore 20.00 la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è sospesa in via precauzionale. pic.twitter.com/gBWnZnNWGz July 31, 2026

Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλι.

🔵 | Danni a Pozzuoli dopo la scossa di #terremoto da 4.7 avvenuta nel pomeriggio del 31/7/2026 pic.twitter.com/pXtKVRQ5dq — NN | Napoli Network (@NapoliNetworkX) July 31, 2026

Terremoto pesante tra Napoli e i campi flegrei pic.twitter.com/8xjiKDrq2o — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 31, 2026

Οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά από τον σεισμό στην περιοχή της Νάπολης

Οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά από τον σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε απόψε, στις 19:46 (ώρα Ιταλίας 20:46 στην Ελλάδα), στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης.

Advertisement

Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της ιταλικής μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια.

Πολλές συνοικίες της Νάπολης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων.

Στην περιοχή του Ποτσουόλι, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία ευτυχώς ήταν άδεια.

Advertisement