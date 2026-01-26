Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, όταν μια τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από λεοπάρδαλη του χιονιού, ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie με το σπάνιο ζώο. Η επίθεση συνέβη την Παρασκευή (23/1) στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο Keketuohai της UNESCO, στη βόρεια Κίνα. Σύμφωνα με βίντεο από το περιστατικό, η γυναίκα βρέθηκε παγιδευμένη στο χιόνι κάτω από το ζώο, με αίμα στο πρόσωπό της, πριν επέμβουν περαστικοί για να τη σώσουν.

Η σκιέρ πλησίασε επικίνδυνα τη λεοπάρδαλη σε απόσταση μόλις 3 μέτρων για να βρει καλύτερη γωνία φωτογραφίας, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών για την παρουσία του ζώου στην περιοχή. Το ζώο επιτέθηκε και προκάλεσε τραύματα στο πρόσωπό της, ενώ ένας δάσκαλος σκι την έσωσε προσωρινά, διώχνοντας τη λεοπάρδαλη με τα μπαστούνια του.

🐆 A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown pic.twitter.com/Zvl5x94255 — The Hakan_OTTOMAN..🇹🇷 (@Fener34King) January 26, 2026

Η τουρίστρια σώθηκε εν μέρει χάρη στο κράνος της και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση. Η λεοπάρδαλη είχε εντοπιστεί την προηγούμενη μέρα από τουρίστες σε κοντινή απόσταση, ωστόσο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για το ίδιο ζώο.

Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου της περιοχής ανέφερε ότι την είχαν δει λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης.

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες ότι «πρόσφατα ανιχνεύθηκε δραστηριότητα λεοπάρδαλων του χιονιού στην Κοιλάδα Gem, Keketuohai. Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού είναι μεγάλοι θηρευτές με ισχυρές επιθετικές τάσεις. Κατά τη διέλευση αυτής της περιοχής, παρακαλούμε κινηθείτε γρήγορα. Μην βγαίνετε από το όχημά σας ή πλησιάζετε για φωτογραφίες, και ποτέ μην περπατάτε μόνοι στην γύρω περιοχή». Ωστόσο, οι επιθέσεις σε ανθρώπους θεωρούνται σπάνιες.

Η Κίνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό άγριων λεοπάρδαλων του χιονιού παγκοσμίως, σύμφωνα με το Snow Leopard Trust, με περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους.

